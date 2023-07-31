Доходности ОФЗ могут снова вырасти в начале недели - SberCIB

Доходности ОФЗ могут снова вырасти вдоль всей кривой в начале текущей недели, говорится в комментарии SberCIB Investment Research.

"Доходности краткосрочных ОФЗ-ПД (с погашением до 5 лет) выросли в среднем на 5 б. п. в пятницу, - напоминают аналитики. - Остальная часть кривой почти не изменилась. Рынок мог отреагировать на ослабление рубля почти до 92 за доллар и недавнее ускорение недельной инфляции. Мы ожидаем, что в понедельник доходности могут снова вырасти вдоль всей кривой - инвесторы, видимо, будут сокращать позиции в преддверии недельных аукционов".

Рубль в понедельник утром достигал 92,7 руб./$1 - это минимум с начала июля, констатируют эксперты. Валютная ликвидность на рынке низкая, поэтому даже небольшое снижение продаж валюты экспортерами после окончания налогового периода привело к резкому ослаблению рубля. Тем не менее курс начал восстанавливаться и достиг 92,3 руб./$1. Аналитики SberCIB ожидают, что рубль может закрепиться около 92 руб./$1, если экспортеры нарастят продажи валюты после выходных.

"Баррель Brent подорожал на $0,75 до $84,99. Котировки росли благодаря макростатистике: во Франции данные по ВВП за второй квартал 2023 года и по инфляции за июль оказались чуть лучше прогнозов, а в Германии инфляция совпала с ожиданиями. Утром в понедельник нефтяные котировки немного снизились и в течение дня, по нашему мнению, останутся в диапазоне $83,5-84,5 за баррель", - пишут эксперты.

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