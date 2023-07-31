Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за миром, индекс Мосбиржи подскочил к 3050п на ослаблении рубля

Москва. 31 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent торгуется выше $84,5 за баррель), а также ослабления рубля. Индекс Мосбиржи подскочил в район 3050 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, в лидерах роста выступают бумаги финансовых компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3044,9 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1045,32 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.

Доллар стоит 91,8 рубля (+0,1 рубля), в начале торгов курс поднимался до 92,77 руб./$1.

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5% и +2,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник продолжит рост с ближайшим ориентиром 3050 пунктов. "Предпочтение отдаем акциям экспортеров на фоне ослабления рубля, а также бумагам Сбербанка. Считаем, что в преддверии публикации отчета за I полугодие 3 августа, акции компании могут вырваться из сформировавшегося "треугольника" и обновить максимумы 29 мая", - полагает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что на рынке акций РФ среднесрочный растущий тренд остается в силе, при этом степень "перекупленности" пока не критичная, а отсутствие распродаж в пятницу дает в целом позитивный сигнал. Ближайший сильный уровень сопротивления по индексу МосБиржи теперь сдвигается к отметке 3150 пунктов. В США основные фондовые индексы также пока движутся в восходящих каналах. Сезон отчетности в Штатах в самом разгаре: на этой неделе выйдут релизы у ряда крупный компаний, чьи результаты зададут дальнейший тренд индексам.

По оценкам аналитиков "РСХБ Управление активами", рынок акций РФ, вероятно, испытывает уверенную поддержку от корпоративных отчетностей и позитивной динамики цен на нефть (котировки Brent находятся выше отметки $84 за баррель). При условии сохранения высоких цен на нефть на текущей неделе и при стабильном рубле на отметках выше 91 руб./$1 можно ожидать позитива и от российских акций, полагают эксперты.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, судя по характеру торгов и общему настрою рынка, особого желания фиксировать прибыль не наблюдается, "однако мы по-прежнему считаем очень высокой вероятность коррекции, которая может наступить без явных причин".

Рынок тянет вверх нефтянка на дорогой нефти в совокупности с ослаблением рубля. Утром в понедельник нефть корректируется вниз, но в последнее время котировки лучше выглядят во второй половине дня. В конце недели состоится саммит ОПЕК+, в преддверии которого можно ожидать прикрытия "шортов", что окажет поддержку нефтяным котировкам, полагает эксперт.

На встрече ОПЕК+ не ожидается принятия важных решений, считает Антонов, но такие же нейтральные ожидания были и перед двумя последними мероприятиями, однако нефтяники все-таки сумели "дернуть" котировки вверх. Поэтому и сейчас позитивные сюрпризы не исключены. Целью роста нефти Brent является район $87-88 за баррель, полагает Антонов.

Стоит пристально следить за акциями Сбербанка (255,55 рубля) - с конца мая бумага перестала расти, возможно, пришло ее время вновь быть в числе лучших. Сейчас на дневном графике Сбера прорисована четкая фигура "сходящийся треугольник", выход из которого должен быть вверх. Акции также могут разогреть в ожидании отчетности за июль, которая должна быть опубликована в конце первой декады августа. Любая попытка роста может сопровождаться активным закрытием "шортов", что лишь усилит подъем. Целью для Сбера является отметка 260 руб., но при хорошем движении она может быть пройдена без длительного торможения, полагает представитель "Алор брокер".

В США в минувшую пятницу основные индексы акций выросли на 0,5-1,9%. Dow Jones (+0,5%) увеличился по итогам тринадцатой сессии подряд - последний раз такой длительный период беспрерывного подъема индекса был зафиксирован в 1987 году. За неделю Dow Jones повысился на 0,7%, завершив "в плюсе" третью неделю подряд; S&P 500 за неделю прибавил 1%, Nasdaq - 2%.

Позитивное влияние на настроения инвесторов в последний рабочий день прошедшей недели оказали данные об ослаблении инфляции в стране, а также сильная отчетность ряда крупных компаний, отмечает MarketWatch.

Рост индекса потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 4,1% с 4,6% в мае, сообщило министерство торговли. Это минимальные темпы повышения с сентября 2021 года. Этот показатель внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Эксперты ожидали снижения темпов базовой инфляции до 4,2%, по данным Trading Economics.

Расходы населения США в июне выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Темпы роста розничных продаж в Японии в июне ускорились до 5,9% в годовом выражении, что совпало со средним прогнозом аналитиков. Показатель вырос по итогам шестнадцатого месяца подряд, поскольку потребительский спрос продолжает восстанавливаться после спада во время пандемии COVID-19.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле увеличился до 49,3 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,2 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Таким образом, индекс находится ниже данной отметки четвертый месяц подряд. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Розничные продажи в Германии в июне уменьшились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics. Снижение показателя было зафиксировано впервые за три месяца.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после роста по итогам 5-й недели подряд и достижения максимумов с середины апреля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,68 за баррель (-0,3% и +0,9% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $80,41 за баррель (-0,2% и +0,9% в пятницу).

За минувшую неделю котировки Brent увеличились на 4,8%, WTI - на 4,6%, сообщает MarketWatch.

С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года, на фоне сокращений добычи Саудовской Аравией и Россией, отмечает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+26,5%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+11,8%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+7,8% и +23,9% "префы"), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+7,3%).

Подешевели акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-4,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,2%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,6%), бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 27,22 млрд рублей (из них 8,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,77 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,35 млрд рублей на акции ВТБ).