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31 июля 2023 года 10:24

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 31 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам тринадцатой сессии подряд. Позитивное влияние на настроения инвесторов в последний рабочий день прошедшей недели оказали данные об ослаблении инфляции в стране, а также сильная отчетность ряда крупных компаний.

Рост индекса потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 4,1% с 4,6% в мае, сообщило министерство торговли. Это минимальные темпы повышения с сентября 2021 года. Этот показатель внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Эксперты ожидали снижения темпов базовой инфляции до 4,2%, по данным Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют положительную динамику за исключением Австралии. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле увеличился до 49,3 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,2 пункта, по данным Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 мск поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,3% (до максимума за семь недель).

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 1,26%. Темпы роста розничных продаж в Японии в июне ускорились до 5,9% в годовом выражении, что совпало со средним прогнозом аналитиков. Показатель вырос по итогам шестнадцатого месяца подряд, поскольку потребительский спрос продолжает восстанавливаться после спада во время пандемии COVID-19. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск вырос на 0,9%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 к 8:26 мск уменьшился на 0,05%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются в понедельник после того, как они завершили "в плюсе" пятую неделю подряд и достигли максимальных отметок с середины апреля. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи по данным на 9:20 МСК снизилась на 0,22% и составила $80,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $0,49 - до $80,58 за баррель. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют $84,7 за баррель, что на 0,34% ниже цены на закрытие прошлой сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 0,9% - до $84,99 за баррель. За минувшую неделю котировки Brent увеличились на 4,8%, WTI - на 4,6%.

С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года, на фоне сокращений добычи Саудовской Аравией и Россией. Аналитики ANZ Bank полагают, что сильные макроэкономические данные, в том числе о росте ВВП США, поддержат рост цен на нефть в ближайшее время.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 июля снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,186 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,214 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,04% и составил 109,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 868,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,29%), "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,24%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,5%), "Почта России БО-002P-03" (-0,34%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) полностью разместил дополнительный выпуск N4 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 1 млрд рублей по цене 100% от номинала. Московская биржа 7 июня 2023 года зарегистрировала 8 дополнительных выпусков облигаций Газпромбанка серии 001Р-26Р - N3-10. Размещение основного выпуска на 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет завершилось в апреле текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 10% годовых, объявлена оферта с исполнением в октябре 2026 года.

ООО "МСБ-лизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала - в дату окончания 36-го купона.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила цену вторичного размещения облигаций серии 001Р-11 объемом 2 млрд рублей на уровне 97,6% от номинала. Ставка купона - 10,9% годовых. Предусмотрена оферта чрез 4 года. Ранее, компания выкупила по оферте 8 млн 443 тыс. 638 облигаций серии 001P-11 по цене 100% от номинала, или 84,4% эмиссии. АФК "Система" разместила выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей в июле 2019 года по ставке 9,4% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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