Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из еврозоны и США:

Доклад Банка России о денежно-кредитной политике;

- Розничные продажи в Германии за июнь;

- Индекс потребительских цен в еврозоне за июль;

- Предварительная оценка ВВП еврозоны за 2К23;

- Индекс деловой активности в Чикаго за июль;

- Производственный индекс деловой активности в Китае за июль.

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