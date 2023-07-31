Ближайшим ориентиром для индекса Мосбиржи выступает отметка 3500п - ПСБ

Ближайшим ориентиром для индекса Мосбиржи в понедельник выступает отметка 3500 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи в пятницу всё же смог достигнуть отметки 3000 пунктов при поддержке акций "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка. Ожидаем в понедельник продолжения роста индекса Мосбиржи. Ближайшим ориентиром выступает отметка 3050 пунктов. Предпочтение отдаём акциям экспортёров на фоне ослабления рубля, а также бумагам Сбербанка. Считаем, что в преддверии публикации отчёта за I полугодие 3 августа, акции компании могут сегодня вырваться из сформировавшегося треугольника и обновить максимумы 29 мая", - отмечает эксперт.

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