Dow Jones завершил ростом 1з-ю сессию подряд, Brent у $84,4 за баррель

Рынок акций США вырос, Dow Jones увеличился 13-е торги подряд. Азиатские фондовые индексы растут, кроме Австралии. Нефть дешевеет после роста по итогам 5-й недели подряд, Brent - $84,4 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам всей прошедшей недели.

Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам тринадцатой сессии подряд. Последний раз такой длительный период беспрерывного подъема индекса был зафиксирован в 1987 году.

За последние пять дней Dow Jones повысился на 0,7%, завершив "в плюсе" третью неделю подряд. S&P 500 с пятницы по пятницу прибавил 1%, Nasdaq - 2%.

Позитивное влияние на настроения инвесторов в последний рабочий день прошедшей недели оказали данные об ослаблении инфляции в стране, а также сильная отчетность ряда крупных компаний, отмечает MarketWatch.

Рост индекса потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 4,1% с 4,6% в мае, сообщило министерство торговли. Это минимальные темпы повышения с сентября 2021 года. Этот показатель внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Эксперты ожидали снижения темпов базовой инфляции до 4,2%, по данным Trading Economics.

Расходы населения США в июне выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,3%, страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) взлетела в пятницу на 6,6%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов во втором квартале вернулся на прибыльный уровень после двух убыточных кварталов подряд.

Стоимость Procter & Gamble Co. (SPB: PG) повысилась на 2,8%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров в четвертом финквартале (апрель-июнь) увеличил чистую прибыль на 11%, выручку - на 5%, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Бумаги Roku Inc. (SPB: ROKU) подскочили в цене более чем на 31%. Компания, выпускающая стриминговое оборудование и оказывающая смежные услуги, во втором квартале сократила чистый убыток на 4%, при этом он оказался лучше прогноза.

Биотехнологическая Biogen Inc. (SPB: BIIB) объявила о покупке разработчика неврологических препаратов Reata Pharmaceuticals (SPB: RETA) за $7,3 млрд. Biogen заплатит по $172,5 за акцию Reata, что на 59% выше их стоимости на закрытие рынка в четверг. Котировки акций Biogen выросли на 0,9%, Reata Pharmaceuticals - на 54% (до $167,19).

Между тем бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) подешевели на 1,2% и 0,5% на новостях, что нефтегазовые компании во втором квартале сократили чистую прибыль вдвое из-за падения цен на энергоносители.

Цена акций Ford Motor (SPB: F) упала на 3,4%. Автопроизводитель увеличил чистую прибыль в апреле-июне почти в три раза в годовом выражении, однако ухудшил прогноз производства электромобилей.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 176.57 пункта (на 0,5%) и составил 35459.29 пункта. В число лидеров подъема среди компонентов индекса помимо Intel и P&G вошли акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие соответственно на 2,3% и 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 44,82 пункта (на 1%) - до 4582,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 266,55 пункта (на 1,9%) и достиг 14316,66 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют положительную динамику за исключением Австралии.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле увеличился до 49,3 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,2 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Таким образом, индекс находится ниже данной отметки четвертый месяц подряд. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 мск поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,3% (до максимума за семь недель).

На Гонконгской фондовой бирже лидерами роста котировок выступают акции сети ресторанов Haidilao International - на 10,6%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 6,3%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4,6%, производителя компьютеров Lenovo - 3,4%, а также интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4% и 2,9% соответственно.

В то же время дешевеют бумаги оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 3,7%, девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) - на 2,4%, China Mobile (SPB: CHL) (SPB: 941) - на 1,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 мск увеличилось на 1,1%.

Темпы роста розничных продаж в Японии в июне ускорились до 5,9% в годовом выражении, что совпало со средним прогнозом аналитиков. Показатель вырос по итогам шестнадцатого месяца подряд, поскольку потребительский спрос продолжает восстанавливаться после спада во время пандемии COVID-19.

Существенный подъем котировок показывают акции производителей электроники Hitachi Ltd. (+6,1%), NEC Corp. (+5,8%), Renesas Electronics (+4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск вырос на 0,9%.

Цена акций сталелитейной Posco поднялась на 3,2%, производителя оборудования Korea Flange - на 16,2%.

При этом бумаги Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опускается на 1%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:26 мск уменьшился на 0,05%.

Дешевеют акции банков, включая ANZ Bank - на 0,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,1%, Macquarie - на 1%.

Кроме того, снижается стоимость золотодобывающих компаний Silver Lake Resources (-18,6%) и St. Barbara Ltd. (-3,1%).

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,4% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в понедельник после того, как они завершили "в плюсе" пятую неделю подряд и достигли максимальных отметок с середины апреля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 8:16 МСК снижается на $0,36 (на 0,45%) и составляет $80,22 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $0,49 - до $80,58 за баррель.

Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют $84,4 за баррель, что на $0,59 (на 0,7%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,75 (на 0,9%) - до $84,99 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent увеличились на 4,8%, WTI - на 4,6%, сообщает MarketWatch.

С начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года, на фоне сокращений добычи Саудовской Аравией и Россией, отмечает Trading Economics.

Аналитики ANZ Bank полагают, что сильные макроэкономические данные, в том числе о росте ВВП США, поддержат рост цен на нефть в ближайшее время.