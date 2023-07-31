Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91-93 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, по паре евро/рубль -101-103 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль не демонстрирует повышенной волатильности в связи с отсутствием заметных драйверов, которые могли бы оказать ему поддержку, либо спровоцировать его ослабление, - пишет эксперт. - Умеренный негативный фон и завершение налогового периода могут спровоцировать мягкое ослабление российского рубля. Также не в пользу рубля и такие фундаментальные факторы на текущий момент, как экспортно-импортный баланс и геополитическая обстановка, что формирует у инвесторов ожидание к ослаблению национальной валюты в среднесрочной перспективе. Рост цен на нефть выступает в качестве позитивного фактора для рубля, но пока его недостаточно чтобы изменить сложившийся тренд на ослабление курса российской валюты. Не оправдались ожидания инвесторов завершения цикла повышения ставки ФРС США: наоборот, поддержку доллару оказало повышение ключевой процентной ставки Федрезерва и ястребиная риторика, не исключающая возможности еще одного подъема ставки в сентябре".

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