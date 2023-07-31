Котировки нефти могут закрепиться на уровнях выше $80/барр. в ближайшие кварталы - "Финам"

Котировки нефти могут закрепиться на уровнях выше $80 за баррель Brent в ближайшие кварталы, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам".

"В I полугодии рынок нефти находился в состоянии профицита. Во многом это было связано с более сильной, чем ожидалось, динамикой добычи нефти в РФ. Многие мировые агентства ожидали, что из-за европейского эмбарго добыча в РФ снизится примерно на 1,5 млн барр./сутки, однако реальное снижение составило лишь 500 тыс. барр./сутки, и началось оно только в апреле. Из-за этого фактора и достаточно медленного восстановления спроса на нефть в Китае рынок ранее находился в профиците, в результате чего цены на нефть преимущественно снижались в I полугодии. Однако сейчас ситуация начинает меняться и из-за ряда факторов рынок снова перешел в состояние дефицита", - пишут эксперты.

На фоне ухода рынка от профицита цены на нефть марки Brent впервые с апреля поднялись выше отметки в $80 за баррель. Аналитики полагают, что в ближайшие кварталы фьючерсы могут закрепиться вблизи данной отметки.

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