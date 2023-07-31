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31 июля 2023 года 09:56
Котировки нефти могут закрепиться на уровнях выше $80/барр. в ближайшие кварталы - "Финам"
Котировки нефти могут закрепиться на уровнях выше $80 за баррель Brent в ближайшие кварталы, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". "В I полугодии рынок нефти находился в состоянии профицита. Во многом это было связано с более сильной, чем ожидалось, динамикой добычи нефти в РФ. Многие мировые агентства ожидали, что из-за европейского эмбарго добыча в РФ снизится примерно на 1,5 млн барр./сутки, однако реальное снижение составило лишь 500 тыс. барр./сутки, и началось оно только в апреле. Из-за этого фактора и достаточно медленного восстановления спроса на нефть в Китае рынок ранее находился в профиците, в результате чего цены на нефть преимущественно снижались в I полугодии. Однако сейчас ситуация начинает меняться и из-за ряда факторов рынок снова перешел в состояние дефицита", - пишут эксперты. На фоне ухода рынка от профицита цены на нефть марки Brent впервые с апреля поднялись выше отметки в $80 за баррель. Аналитики полагают, что в ближайшие кварталы фьючерсы могут закрепиться вблизи данной отметки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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