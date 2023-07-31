Котировки акций Сбербанка могут стремительно вырасти в преддверии публикации отчетности за июль - "Алор Брокер"

Котировки акций Сбербанка могут стремительно вырасти в преддверии публикации отчетности за июль, пролагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Стоит пристально следить за Сбером. С конца мая бумага перестала расти, возможно, пришло ее время вновь быть в числе лучших, - отмечает стратег. - Сейчас на дневном графике Сбера прорисована четкая фигура "сходящийся треугольник", выход из которого должен быть вверх. Акции также могут погнать в ожидании отчетности за июль, которая должна быть опубликована в конце первой декады месяца. Любая попытка роста может сопровождаться активным закрытием шортов, что лишь усилит подъем. Целью для Сбера является отметка 260 руб., но при хорошем движении она может быть пройдена без длительного торможения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.