Пара рубль/доллар может протестировать отметку 94 руб./$1 в течение недели - ПСБ

Пара рубль/доллар может протестировать отметку 94 руб./$1 в течение недели, полагает главный аналитик

Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар продемонстрировал в пятницу наиболее сильный рост с начала июля (+1,23%), при этом торговая активность немного снизилась относительно значений четверга, - напоминает эксперт. - Ключевое давление на позиции рубля оказало завершение налоговых выплат экспортерами. При этом стоит отметить, что спрос на валюту среди импортеров остается стабильным. На утро понедельника доллар продолжает дорожать к рублю. Мы считаем, что в рамках недели доллар может протестировать верхнюю часть диапазона 92-94 руб./$1 на фоне пониженного предложения валюты на рынке. Однако высокие цены на нефть, а также ожидаемое снижение доллара на глобальных рынках будут сглаживать эффект ослабления рубля".

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