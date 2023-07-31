Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов без поддержки со стороны экспортеров

Москва. 31 июля. Доллар США и юань растут на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль умеренно снижается после завершения периода налоговых платежей и с учетом потери поддержки со стороны экспортеров.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,02 руб./$1 (+31,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,04 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,6 коп. - до 12,85 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и юаню утром в понедельник, лишившись "опоры" - спроса на рублевую ликвидность в период налоговых платежей. На передний план вернулись основные факторы, в том числе сокращение профицита платежного счета торгового баланса РФ, которое оказывает давление на нацвалюту.

Свое влияние мог оказать и негативный новостной фон. В минувшие выходные была предпринята попытка атаки объектов в Москве украинскими БЛА. Фасады двух башен Сити повреждены в результате атаки беспилотников в воскресенье, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ заявили, что один украинский беспилотник сбит в воскресенье средствами ПВО над Одинцовским районом Подмосковья, еще два подавлены силами радиоэлектронной борьбы и упали на территории Москва-Сити.

Интерес большинства инвесторов к рисковым активам на глобальном рынке растет, но этот оптимизм нивелируется отрицательной динамикой цен на нефть.

Сырьевой рынок не отреагировал на перспективы спроса после выхода данных о производственной активности в Китае, которые оказались на 0,3 процентного пункта выше июньского и немного больше ожидаемого - 49,3. Котировки снижаются, но до конца не растеряли "накопленное" в ходе предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,94 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,16 за баррель, что на 0,52% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник торгуются с преобладанием позитивной динамики: китайский CSI 300 повысился на 0,83%, японский Nikkei 225 укрепился на 1,29%, гонконгский Hang Seng растет на 1,62%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,68%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опускается на 0,21%.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам тринадцатой сессии подряд. Последний раз такой длительный период беспрерывного подъема индекса был зафиксирован в 1987 году. За последние пять дней Dow Jones повысился на 0,7%, завершив "в плюсе" третью неделю подряд. S&P 500 с пятницы по пятницу прибавил 1%, Nasdaq - 2%.

Позитивное влияние на настроения инвесторов в последний рабочий день прошедшей недели оказали данные об ослаблении инфляции в стране, а также сильная отчетность ряда крупных компаний. Рост индекса потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 4,1% с 4,6% в мае, сообщило министерство торговли.

Расходы населения США в июне выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,3%, страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%.