Вероятна боковая динамика котировок ОФЗ на текущей неделе - ПСБ

Вероятна боковая динамика котировок ОФЗ на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок рублевых гособлигаций на этой неделе , скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне. По мере завершения сезона крупных дивидендных выплат инвесторы начали обращать больше внимания на среднесрочные и длинные ОФЗ, которые предлагают доходность на уровне 9,5 - 11,0% годовых. Однако, мы считаем, что рублевые облигации пока выглядят уязвимо из-за рисков ускорения инфляции и неопределённости относительно возможного потолка повышения ключевой ставки ЦБР, а также продолжительности текущего цикла ужесточения ДКП", - пишет эксперт.

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