Рынок акций РФ на неделе превысил 3000п по индексу Мосбиржи на общемировом оптимизме

Рынок акций РФ в последнюю неделю июля продолжил подъем на фоне общемирового оптимизма, подогретого ожиданиями новых эконмических стимулов в Китае и надеждами на скорую паузу в ужесточении монетарных политик мировых центробанков на фоне замедления инфляции. Индекс Мосбиржи на неделе в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года и превысил психологический рубеж 3000 пунктов.

В период с 24 по 28 июля индекс Мосбиржи вырос на 2,9% и составил 3008,61 пункта, индекс РТС прибавил 2,1% и достиг 1033,67 пункта на фоне роста доллара до 91,71 руб./$1 (+0,79 рубля) и подросшей сентябрьской нефти Brent до $84,2 за баррель (+4,1%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти (Brent подскочила выше $82,7 за баррель) и позитивных сигналов с фондовых площадок США. Индекс МосБиржи превысил 2937 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки Ozon (+5%) и бумаги "Яндекса" (+4%).

"Северсталь" (+1,4%) во II квартале 2023 года увеличила выплавку стали на 9% по сравнению с I кварталом (до 2,95 млн тонн). "Норильский никель" (-0,2%) во втором квартале 2023 года снизил выпуск никеля на 4% к предыдущему кварталу (до 45 тыс. тонн) и на 7% в годовом выражении. Снижение было плановым в связи с накоплением незавершенного производства во время межнавигационной паузы в порту Дудинка. Подорожали акции "Селигдара" (+10%) на публикации сильных операционных результатов за первое полугодие и ожиданиях позитивной финотчетности, что подогрело ожидания выплат дивидендов за 2023 год.

Поддержку рынкам оказали новости о планах властей КНР принять программы для стимулирования внутреннего спроса. Кроме того, нефть подогрели ожидания снижения предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравией.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и возобновления подъема нефти после локальной коррекции (Brent вновь превысила $83 за баррель) в преддверии заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 2975 пунктов во главе с расписками Ozon (+4,7%), обновили свои максимумы бумаги "Селигдара" (+15%).

Экономика России в 2023 году, как ожидается, вырастет более чем на 2%, заявил президент РФ Владимир Путин, тем самым подтвердив ранее называвшуюся главой правительства Михаилом Мишустиным оценку динамики ВВП по итогам года.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июле подскочил до максимальных за два года 117 пунктов, что существенно превысило ожидания роста до 111,8 пункта. Нефть Brent превысила $83 за баррель на фоне прогнозов экспертов Goldman Sachs о том, что рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года.

В среду рынок акций РФ провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне локального ухудшения внешней конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике; индекс МосБиржи стабилизировался выше 2970 пунктов. Продолжили подъем расписки Ozon (+4,2%) и упали расписки Qiwi (-7,5%) на корпоративных новостях об ограничении движения средств клиентов.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (-0,5%) по РСБУ в I полугодии 2023 г. снизилась в 8,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 3,57 млрд руб.), выручка сократилась в 3 раза (до 16,46 млрд руб.).

"НОВАТЭК" (+2,2%) опубликовал отчет по МСФО впервые после 1,5-годового перерыва: чистая прибыль во II квартале составила 62,7 млрд рублей, за первое полугодие - 155,644 млрд рублей.

Подросли акции "Трубной металлургической компании" (+0,4%, до 172,92 рубля) на новостях, что совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за I полугодие 2023 года в размере 13,45 руб. на акцию (дата закрытия реестра акционеров - 5 сентября 2023 года).

Нефть Brent просела ниже $83 за баррель на статистике Минэнерго США о запасах (резервы нефти в стране за неделю сократились всего на 600 тыс. баррелей, при прогнозах снижения на 2,35-4,4 млн).

Подросли расписки Globaltrans (+3,7%) на фоне новостей, что компания выносит на ВОСА 16 августа вопрос о редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. По сообщению Globaltrans, по итогам возможной редомициляции компания намерена сохранить текущий статус листинга на LSE и Мосбирже. Потенциальная редомициляция Globaltrans разблокирует внутригрупповые сделки, включая перечисление дивидендов в холдинговую структуру, однако это не означает "безусловного" возобновления выплаты дивидендов, сообщила компания.

В четверг рынок акций РФ возобновил рост на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после заседаний Федрезерва США и Европейского Центробанка, умеренно повысивших ключевые ставки и давших сигнал на возможную паузу в ужесточении монетарной политики. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся к 2990 пунктам (новый пик с февраля 2022г), при этом лидерами роста выступили акции ВТБ (+7,3%) благодаря сильному квартальному отчету по МСФО.

Чистая прибыль ВТБ во втором квартале составила 142,6 млрд рублей, за полугодие - рекордные 289,8 млрд рублей. Также ВТБ официально обновил прогноз по прибыли на 2023 год с "лучше уровня 2021 года (327 млрд рублей)" до "около 400 млрд рублей".

Консолидированная выручка группы "Яндекс" (+0,1%) по US GAAP во II квартале увеличилась на 55% в годовом выражении и составила 182,5 млрд рублей, что превысило прогнозы.

Накануне Федрезерв США ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, что является максимальным уровнем за 22 года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что руководство регулятора планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно. Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг также повысил все три ключевые процентные ставки на 25 б.п.: базовая ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

ЕЦБ намерен основываться на поступающих статданных при принятии следующих решений по денежно-кредитной политике, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. Это может быть как повышение ставки, так и пауза в цикле ужесточения политики, отметила Лагард, добавив, что ЕЦБ не планирует снижать ставку в сентябре.

Нефть Brent в четверг поднялась к $84 за баррель на фоне перспектив сокращения глобального предложения и восстановления спроса со стороны Китая.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг раллировали без новостей акции "Глобалтрак менеджмент", подскочившие в цене вдвое и обновившие свои максимумы (164,6 рубля). Транспортная группа компаний "Монополия", владеющая контрольным пакетом акций автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ), сообщила "Интерфаксу", что не видит объективных оснований для взлета котировок его акций. "Мы не видим объективных предпосылок для роста стоимости ценных бумаг ПАО "ГТМ". Цена, указанная в обязательном предложении о приобретении акций Globaltruck, направленном ГК "Монополия" в адрес акционеров, - 82,5 рубля за одну обыкновенную акцию - является, по нашим оценкам, объективной и адекватной", - сказали в пресс-службе "Монополии".

Выросли расписки Qiwi (+3,4%) на фоне новостей, что компания ведет диалог с ЦБ РФ по вопросу устранения недочетов, которые привели к ограничению ряда операций Киви банка.

В пятницу утром рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с мировыми площадками в рамках выборочной фиксации прибыли игроками, однако уже днем спекулянты вернулись к покупкам. Индекс Мосбиржи утром опускался ниже 2980 пунктов, после чего уже днем превысил 3000 пунктов во главе с нефтяными бумагами на фоне ослабления рубля. Нефть Brent стабилизировалась вблизи $84 за баррель.

Оценка роста ВВП США за II квартал составила 2,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 1,8%.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, но заявил о намерении изменить подход к контролю доходности 10-летних гособлигаций на более гибкий. Такое решение стало для трейдеров сигналом того, что японский регулятор движется к нормализации денежно-кредитной политики.

В период с 24 по 28 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Сибирь" (+39%), "МРСК Урала" (+27%), "Аптечной сети 36,6" (+22%); хуже рынка оказались "префы" "Транснефти" (-1%), акции "ТГК-14" (-1%), "Детского мира" (-1%).

Динамику рынка акций РФ в начале августа по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, а также итоги встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 4 августа. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2950-3050 пунктов, для индекса РТС - 1020-1080 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".