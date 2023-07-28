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28 июля 2023 года 19:35

Рынок акций РФ завершил пятницу ростом выше 3000п по индексу Мосбиржи во главе с нефтяниками на ослаблении рубля

Москва. 28 июля. Рынок акций РФ в пятницу провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных внешних сигналов; индекс Мосбиржи за счет ослабления рубля превысил психологический рубеж 3000 пунктов, обновив пик с февраля 2022 года, при этом локомотивом роста выступили бумаги нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3008,61 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1033,67 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,71 рубля (+1,11 рубля).

За неделю индексы РТС и Мосбиржи выросли на 2,1-2,9%, доллар вырос на 0,79 рубля.

Подорожали в пятницу расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,9%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +2,2% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ находится на 17-месячных максимумах и кажется, что для закрепления выше нового рубежа индексу МосБиржи необходимо несколько больше, чем просто оптимизм инвесторов. Одним из драйверов продолжения роста могли бы стать акции нефтяных компаний, неплохо тянувшие индекс вверх в последние дни на фоне дорожающей нефти (Brent в пятницу превысила $84 за баррель).

Руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко также полагает, что на рынке акций РФ сохраняются благоприятные тенденции для продолжения среднесрочного роста. Оптимизм инвесторов связан с ожиданиями восстановления выплаты дивидендов металлургами, началом нового квартального и полугодового периода корпоративной отчетности, а также редомициляции российских компаний.

На следующей неделе будут опубликованы данные по ВВП РФ, индекс производственной активности, объем розничных продаж, а также базовая статистика с рынка труда, прежде всего, уровень безработицы и рост реальных заработных плат. Отчеты по МСФО за первое полугодие представят "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Норникель", напомнил эксперт.

В США в пятницу вышли важные данные - базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который в июне снизился до 4,1% с 4,6% г/г месяцем ранее, при этом ожидалось снижение до 4,2%. В целом снижение инфляции, безусловно, позитивный сигнал, однако низкие темпы ее снижения могут в перспективе не устроить ФРС США. Таким образом, риск нового повышения ставки ФРС может вырасти, считает эксперт.

Поводом для роста нефти на неделе стали возросшие ожидания инвесторов относительно завершения цикла повышения процентных ставок как в США, так и в ЕС. Хотя однозначного ответа на этот вопрос рынки по итогам заседаний регуляторов, прошедших на этой неделе, не получили. Более того, регуляторы не исключают дальнейшего повышения ставок. На следующей неделе фокус внимания нефтетрейдеров будет перемещаться на встречу министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет 4 августа. Ожидать каких-то новых ограничений по добыче не стоит. Цены на нефть стабилизировались и постепенно восстанавливаются. Поэтому дополнительные действия от ОПЕК+, вероятно, пока не требуются, полагает Кравченко.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, поток корпоративных новостей и стабильность нефти выше $83 за баррель Brent внушает определенную уверенность в доходах наиболее крупных компаний.

Акции "Акрона" (-0,3%) весьма сдержанно отреагировали на слабую отчетность за полугодие. Впрочем, перед компанией появляются новые перспективы освоения африканского рынка, которые озвучиваются на форуме "Россия - Африка", полагает аналитик.

"Сильной перекупленности на рынке нет, хотя достижение индексом уровня 3000 пунктов провоцирует у игроков желание зафиксировать прибыль. Однако в сложившихся условиях особого разнообразия для инвестиций нет, а результаты российских компаний за I полугодие не кажутся слабыми. Более того, есть надежда, что компании, которые не выплачивали дивиденды за 2022 год, включат в свои программы вознаграждения акционеров нераспределенную прибыль. Поэтому у рынка есть возможность роста еще на 5-10% при сохранении текущей внешней ситуации. Более того, если говорить о техническом моменте, то закрытие недели выше отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи открывает возможность для дальнейшего роста", - считает Кочетков.

Нефтяные котировки повышаются с конца июня, когда на рынке начало ощущаться добровольное сокращение добычи в Саудовской Аравии на 1 млн б/с. Структура бэквордации в ближайших фьючерсах на нефть стала еще более выраженной, чем неделю или две назад. В классике нефтяного рынка это говорит о том, что текущие поставки не удовлетворяют существующий спрос. Однако зона $85-90 за баррель Brent кажется достаточно сильным сопротивлением. Поэтому можно ждать консолидации в диапазоне $80-85 за баррель, хотя и на дальнейшее повышение можно оставить некоторую вероятность. На текущий момент на рынке нефти почти нет форс-мажорных событий, но они могут произойти совершенно неожиданно, считает Кочетков.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, российский фондовый рынок пока не уходит с траектории роста, коррекционный тренд не развивается. Цена на нефть Brent закрепилась выше $80 за баррель, но из-за "лагов" пошлины, дисконтов и санкционных ограничений это не приведет к заметному увеличению предложения долларов на рынке, а значит, не окажет заметной поддержки рублю, полагает Ващенко.

Ослабление рубля повышает спрос на акции, в особенности на бумаги экспортеров, а также на замещающие облигации, поскольку эти инструменты компенсируют инвесторам потери от обесценения национальной валюты. В августе стартует сезон отчетов за второй квартал и первое полугодие. Некоторые компании возвращаются к раскрытию информации, хотя и не в прежнем объеме. Отчетность может стать драйвером для дальнейшего роста рынка. Мосбиржа одной из первых в мире переходит на цикл расчетов "Т+1" на рынке акций, это позволит сократить издержки участников торгов и их клиентов на фондирование позиций с частичным обеспечением, отмечает аналитик.

"Мы прогнозируем смешанную динамику фондового рынка в ближайшие две недели. Поддержку бумагам экспортеров оказывает ослабление рубля. В целом полагаем, что у рынка нет драйверов для заметного роста. Из важных событий выделим корпоративную отчетность за второй квартал. Период ускоренного ослабления рубля, вероятно, сменится периодом относительной стабильности на горизонте двух-трех недель. Ориентир по индексу МосБиржи - диапазон 2900-3000 пунктов", - считает Ващенко.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,9%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,7-2% во главе с Nasdaq).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, однако заявил о намерении изменить подход к контролю доходности 10-летних гособлигаций на более гибкий. Такое решение стало для трейдеров сигналом того, что японский регулятор движется к нормализации денежно-кредитной политики.

В заявлении японского ЦБ отмечается, что его цели по инфляции (на уровне 2%) еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.

Объем ВВП Франции во II квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидали более скромного роста, на 0,1%.

Кроме того, потребительские расходы во Франции в июне подскочили на 0,9% относительно предыдущего месяца. Это тоже стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали рост показателя на 0,1%.

ВВП Германии во втором квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), которое представило предварительные данные. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,1%.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу отыграли дневные потери и вернулись к 3-месячным максимумам. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,2 за баррель (-0,01% и +1,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $80,02 за баррель (-0,1% и +1,7% в четверг).

Обе марки могут завершить в "плюсе" пятую неделю подряд.

Поддержку ценам на этой неделе оказали ожидания сокращения поставок и оптимизм по поводу роста мировой экономики, поскольку ведущие центробанки, судя по всему, приближаются к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Аналитики Bank of America прогнозируют, что цена Brent в начале следующего года вырастет до $90 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+24,4%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+11,5%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (+10,9%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+10,3%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+8,7%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+8,3%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+7,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+7,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,2%).

ПАО "Россети Сибирь" в январе-июне 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,065 млрд рублей против 271,2 млн рублей чистого убытка за аналогичный период 2022 года, говорится в материалах компании. Выручка увеличилась на 7,8% - до 35,03 млрд рублей.

Globaltrans на текущей неделе представил финансовые показатели за период с 1 января 2023 г. по 26 июля 2023 г. в преддверии внеочередного собрания акционеров с вопросом о возможной редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби.

Согласно материалам компании, чистая прибыль головной компании Globaltrans за этот период выросла по сравнению с там же периодом 2022 г. в 17 раз и составила 15,6 млрд руб., выручка увеличилась в 4,8 раза, до 12,4 млрд руб., операционная прибыль составила 13,4 млрд руб., что в 7,6 раза превышает прошлогодние показатели.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,9% и +2,4% "префы") в январе-июне 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2 млрд 365,2 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании. Выручка при этом выросла на 9,6%, до 25 млрд рублей.

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,8%) в I полугодии увеличило чистую прибыль по РСБУ на 63%, до 956 млн руб., сообщила компания.

Снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-20,3%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-4,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-3,6%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-3,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,5%).

Чистая прибыль "Ленты" (MOEX: LNTA) (-0,8%) во II квартале упала до 103,6 млн руб. с 2,6 млрд руб. год назад, сообщила компания.

Чистая прибыль ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (-1,3%) по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 18,2 млрд рублей, сообщила компания в отчетности. Это в 3,7 раза меньше внушительных 67 млрд рублей, полученных по результатам I полугодия прошлого года. Выручка снизилась в полтора раза, до 65,2 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 52,04 млрд рублей (из них 7,854 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 7,479 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,67 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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