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28 июля 2023 года 19:01

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 28 июля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на возобновившееся падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне публикации в США сильных макроэкономических данных. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились за пять дней, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов 24 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в начале недели продемонстрировали боковую динамику в ожидании объявления итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Аналитики и участники рынка были уверены в том, что американский ЦБ по итогам заседания 25-26 июля поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5% годовых. При этом многие эксперты полагают, что на этом нынешний цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС может закончиться.

Во вторник котировки российских суверенных еврооблигаций вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на наметившееся снижение цен американских казначейских обязательств после публикации в США данных о заметном росте индекса потребительского доверия.

Статданные, опубликованные 25 июля, показали скачок индекса потребительского доверия в США до максимального уровня за два года. Значение индекса, рассчитываемого исследовательской организацией Conference Board, повысилось в июле до 117 пунктов по сравнению со 110,1 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя до 111,8 пункта.

Отечественные евробонды в середине недели сохранили в целом боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений US Treasuries в ожидании объявления итогов заседания Федрезерва США, которое было запланировано на 21:00 мск (выступление главы ФРС Джерома Пауэлла было назначено на 21:30 мск среды).

Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых, что является максимальным уровнем за 22 года. Решение было принято единогласно. Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления по итогам заседания отметил, что руководство регулятора планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно. "До сентябрьского заседания будут опубликованы еще два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда", - сказал он. Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Заметное падение цен американских казначейских обязательств произошло 27 июля после публикации в США новой порции довольно сильных макроэкономических данных. При этом котировки отечественных евробондов продолжили демонстрировать смешанную динамику.

Минторг США опубликовал предварительные данные о росте экономики во втором квартале, указавшие на подъем ВВП на 2,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренный рост - на 1,8%. Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился за II квартал на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев. Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 7 тыс., до 221 тыс., обновив минимум за пять месяцев. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июля, рухнуло на 59 тыс., до минимальных с января 1,69 млн.

В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,25% годовых, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. "Будущие решения совета управляющих ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность в достаточной мере, чтобы добиться своевременного возврата инфляции в еврозоне к 2%-ному целевому показателю", - говорится в заявлении регулятора.

Европейский центральный банк намерен основываться на поступающих статданных при принятии следующих решений по денежно-кредитной политике, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. "Мы открыты для любых возможных шагов в сентябре и далее, - сказала Лагард. - Решения о том, какие шаги будут сделаны в сентябре, не принято". Это может быть как повышение ставки, так и пауза в цикле ужесточения политики, отметила Лагард, добавив, что ЕЦБ не планирует снижать ставку в сентябре.

"Мы преднамеренно говорим, что наши решения в сентябре и далее будут определяться именно статданными, - сказала она. - Поступающая информация и наша оценка этой информации покажут, нужно ли нам сделать больше в плане ужесточения политики, и если нужно, то в каком объеме". Если ЕЦБ сделает паузу в цикле подъема ставок, "она необязательно будет долгой", отметила Лагард. По словам президента ЕЦБ, краткосрочные перспективы экономики еврозоны ухудшились, главным образом, в связи с ослаблением внутреннего спроса.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках стабилизировалась и US Treasuries смогли отыграть большую часть падения предыдущего дня, но по итогам недели котировки базовых активов все же остались в умеренном минусе. Отечественные же евробонды продолжили колебаться без ярко выраженной направленности. Поддержку американским гособлигациям оказали опубликованные в пятницу данные о наметившемся замедлении инфляции в США. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июне замедлился до 4,1% с 4,6% в мае. Это минимальные темпы повышения с сентября 2021 года. Эксперты ожидали снижения темпов базовой инфляции до 4,2%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,42% - до 67,2% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 9,47% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,49% - до 68,06% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 9,11% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,58%, подешевев до 41,82% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 12,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 9,3% - до 53,85% от номинала (их доходность снизилась на 362 базисных пункта и составила 29,08% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 6,1% - до 50,78% от номинала (их доходность снизилась на 174 базисных пункта - до 23,66% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 1,2%, подорожав до 41,31% от номинала (их доходность снизилась на 20 базисных пунктов и составила 23,5% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 1,8% - до 91,65% от номинала (его доходность снизилась на 516 базисных пунктов, до 72,87% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за пять дней на 0,1%, составив 65,91% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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