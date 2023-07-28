"Финам" понизил рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "держать"

"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 45,4 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Снижение рейтинга преимущественно связано с достижением целевой цены. При этом аналитики сохранили рейтинг "покупать" для обыкновенных акций и целевую цену 32,2 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10,3% на горизонте 12 месяцев.

"С момента публикации нашей идеи привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" 23 июня они выросли на 22,5% с учетом дивидендов и сегодня достигли нашей целевой цены. Рост в первую очередь связан с крайне сильным ослаблением рубля, которое увеличивает шансы на выплату значительных дивидендов на "префы" по итогам года. При этом сейчас привилегированные акции уже торгуются у отметок, у которых ранее происходили крупные дивидендные гэпы, в связи с чем мы считаем среднесрочный потенциал роста в данных акциях уже отыгранным", - отмечает эксперт Сергей Кауфман.

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