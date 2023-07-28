Акции Норникеля, Сбербанка и Юнипро будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции "Норильского никеля", Сбербанка и "Юнипро" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"2 августа "Норникель" опубликует финансовые результаты за I полугодие, - напоминает эксперт. - В целом результаты должны быть сильнее II полугодия 2022 года за счет эффекта от девальвации рубля. В части денежных потоков ситуация также, вероятно, будет лучше на фоне нормализации оборотного капитала. Новости о возобновлении выплаты дивидендов могли бы сталь сильным драйвером для акций "Норникеля".

Техническая картина в акциях "Норникеля", по оценке Пучкарева, умеренно позитивная. Бумаги с начала июля находятся в крутом растущем тренде. Явных признаков перегретости, по мнению эксперта, пока нет, подъем может продолжиться до 17 200 руб., который выступает ключевой среднесрочной поддержкой.

3 августа Сбербанк планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал. Банк уже представил данные по РСБУ за 6 месяцев, которые показали сохранение прибыльного трека. По мнению эксперта, результаты по МСФО должны быть более показательными для оценки дивидендного потенциала Сбербанка. "Акции Сбербанка подходят к зоне сопротивления 250-263 руб. Пробой отметок стал бы сильным позитивным сигналом, позволяя развить очередную волну роста. В таком случае первым ориентиром подъема выступит уровень 280 руб. Снизу стоит следить за 242 руб., слом поддержки отсрочит сценарий роста", - указывает Пучкарев.

Финансовый отчет "Юнипро" по МСФО за I полугодие должен выйти 1 августа. Аналитики напоминает, что ранее компания опубликовала хорошие результаты по РСБУ за II квартал, и ожидания от августовского отчета тоже позитивные.

"Бумаги "Юнипро" за последний месяц прибавили более 11%, в моменте акции выглядят перегретыми, - констатирует эксперт БКС. - RSI на дневном таймфрейме дает сигнал на продажу, но более надежных предпосылок для отката сложно обозначить. Без появления новостей по выходу Fortum сложно ожидать направленного движения в акциях. При сохранении ситуации бумаги могут продолжать консолидацию в диапазоне 1,8-2,25 руб.".

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