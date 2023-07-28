Индекс Мосбиржи отыграл 50% от падения с исторических максимумов - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи достиг отметки в 3000 пунктов, отыграв 50% от падения с исторических максимумов, сообщается в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Индекс Мосбиржи достиг отметки в 3000 пунктов в ходе пятничных торгов. Последний раз так высоко индекс поднимался в феврале 2022 года перед последующим обвалом. К настоящему моменту индекс Мосбиржи отыграл 50% от падения с исторических максимумов. Российский рынок акций растет седьмой месяц подряд. Возвращение российских компаний к выплате дивидендов, раскрытию финансовых результатов, а также ослабление рубля способствуют росту цен на акции", - пишут аналитики.

В это же время долларовый индекс РТС не показывает устойчивого растущего тренда. В пятницу он снижается. Так что рост российских акций в значительной степени обеспечен снижением рубля, отмечается в комментарии.

Целевой уровень аналитиков "БКС МИ" по индексу Мосбиржи - 3700 пунктов на горизонте 12 месяцев.

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