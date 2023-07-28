Рубль днем развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро по факту завершения налоговых выплат июля

Москва. 28 июля. Доллар США и евро перешли к росту на Московской бирже днем в пятницу после снижения в первой половине торгов. Рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения налоговых выплат июля

Курс доллара США составил 91,2 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 60,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,45 руб./EUR1, подорожав на 49,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 55,55 копейки - до 95,37 руб. Курс китайского юаня поднялся на 7 копеек - до 12,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к основным валютам на дневных торгах в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения налоговых выплат июля. В пятницу, 28 июля, в единый день уплаты налогов, компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы.

"Налоговый период не привел к долгожданному укреплению рубля. Однако сильный скачок в июле задержит дальнейшее ослабление рубля. Влияющие на курс факторы (цена на нефть, продажи валюты из ФНБ) также складываются позитивно, поэтому в августе курс может задержаться на текущих уровнях. К концу года при текущем значении экспорта (во 2 квартале $440 млрд в годовом эквиваленте) курс ослабнет дальше, за 100", - полагает главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Антон Прокудин.

"Рубль в четверг перешел к ослаблению по мере приближения к окончанию налогового периода. Дополнительное давление на российскую валюту могло оказывать вчерашнее укрепление доллара на глобальном рынке после публикации сильной экономической статистики в США. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится выше 91 руб./$1, так как рубль окончательно потерял поддержку фактора налогового периода", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Международные инвесторы продолжают отыгрывать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) о повышении ставок, а также данные статистики.

ЕЦБ в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), как и ожидали эксперты. Базовая ставка по кредитам была увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%.

"Будущие решения совета управляющих ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность в достаточной мере, чтобы добиться своевременного возврата инфляции в еврозоне к 2%-ному целевому показателю ", - говорится в заявлении регулятора.

В июне ЕЦБ говорил, что его будущие решения "позволят довести ставки" до этих уровней.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что регулятор может как поднять ставку в сентябре, так и сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

"Мы открыты для любых возможных шагов в сентябре и далее", - сказала Лагард, добавив, что дальнейшие решения ЕЦБ будут основываться на поступающих статданных.

Днем ранее Федеральная резервная система также повысила базовую ставку на 25 б.п., до 5,25-5,5%, что является максимумом за 22 года. Глава регулятора Джером Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Минторг США накануне опубликовал предварительные данные о росте экономики во втором квартале, указавшие на подъем ВВП на 2,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренный рост - на 1,8%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев.

Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 7 тыс., до 221 тыс., обновив минимум за пять месяцев. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июля, рухнуло на 59 тыс., до минимальных с января 1,69 млн.

Сильные данные могут стать аргументом в пользу удержания процентных ставок Федрезерва на высоком уровне в течение длительного времени, пишет MarketWatch.

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе днем в пятницу, но могут завершить ростом пятую неделю подряд.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $83,95 за баррель, что на 0,39% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали до $84,24 за баррель, завершив торги на самой высокой отметке с 18 апреля.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,25% и составили $79,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли до $80,09 за баррель, также обновив максимум с 18 апреля.

Обе марки могут завершить в плюсе пятую неделю подряд.

Давление на котировки оказывают решения ведущих центробанков. ФРС США и ЕЦБ на этой неделе повысили процентные ставки на 25 б.п., однако рынок надеется на скорое завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, трейдеры оценивают опубликованную в пятницу квартальную отчетность крупных американских нефтепроизводителей.

Добыча Chevron Corp. (SPB: CVX) во втором квартале составила 2,959 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись на 20 тыс. б.н.э./сут. по сравнению с предыдущим кварталом. Межу тем производство углеводородов ExxonMobil (SPB: XOM) в апреле-июне снизилось до 3,608 млн б.н.э./сут. по сравнению с 3,732 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,831 млн б.н.э./сут. в первом квартале.