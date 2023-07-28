"Финам" сохраняет рейтинг акций Nike на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Nike Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $104,4 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 4,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Буйлаковой.

"Прошлый год ознаменовался для Nike сокращением прибыли из-за высокой промоактивности, необходимой для расчистки раздутых товарных запасов. Хотя компания достигла прогресса с товарными излишками, промоактивность в сегменте товаров для спорта остается повышенной, что продолжит оказывать давление на рентабельность компании в текущем финансовом году. Акции Nike торгуются по 28,4х форвардных прибылей, что дороже аналогов и собственных исторических мультипликаторов, в связи с чем мы видим ограниченный апсайд в бумагах", - пишет эксперт.

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