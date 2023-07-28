Рост котировок нефти может быть продолжен - "Финам"

Рост цен на нефть может быть продолжен, если ОПЕК+ сохранит настрой на сокращение добычи, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина.

"Недельный прирост цен на нефть Brent к пятницу составил около 3,5%, - констатирует эксперт. - Шесть сессий из семи последних цены на нефть идут вверх. К концу июля котировки Brent поднялись в район $84/барр. Тема дефицита предложения сырья на рынке предполагает более высокие цены, на что указали обзоры ряда банков, выходившие на этой неделе".

Размер дисконта на российскую нефть Urals к североморскому эталону Brent снизился до менее $15 за баррель - сообщил в четверг Министр энергетики РФ Н. Шульгинов. Сокращение скидок на российскую нефть привело к тому, что партии основной экспортной смеси - Urals - подорожали выше установленного странами G7 ценового потолка в $60/барр., подчеркивает аналитик "Финама".

"Сокращение скидок по российской нефти для индийских НПЗ до $4/барр, конечно радует, но нет никакой информации о том, в какой валютой индийские потребители расплачиваются за российские поставки нефти, - указывает Потавин. - плата в местной валюте (рупии) делает такой экспорт бесполезным. Оплата в рублях также представляет собой проблему, поскольку для таких расчетов не существует фиксированного обменного курса, поэтому иногда местные нефтепереработчики предпочитают платить в дирхамах ОАЭ".

Эксперт инвесткомпании подчеркивает, что идет уже пятая неделя непрерывного роста цен на нефть. За это время котировки Brent подскочили в стоимости на 16%. Поскольку нет новостного негатива, то после фазы текущей консолидации следующей целью роста котировок Brent может стать район $86/барр., полагает Потавин.

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