"БКС МИ" начал анализ Транснефти с рекомендацией "покупать" для "префов" компании

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал анализ "Транснефти" с рекомендацией "покупать" для привилегированных акций компании с целевой ценой 180 тыс. руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает доходность на уровне 28% с учетом дивдоходности (13,2%), сообщается на портале БКС Экспресс.

"Мы считаем привилегированные акции "Транснефти" отличным дополнением для портфеля инвестора, учитывая относительно предсказуемые дивиденды и низкую бету. У компании классическая модель регулируемого бизнеса с относительно низким риском для выручки и рентабельности и высоким коэффициентом дивидендных выплат. В отличие от нефтегазовых компаний, "Транснефть" мало подвержена влиянию цен на нефть и волатильности рубля", - пишут аналитики. Они выделяют ряд позитивных для компании факторов:

- Регулируемая бизнес-модель дает предсказуемые дивиденды.

- Изменение курса/нефтяных цен - низкий риск, тарифы регулируются.

- Добыча нефти в РФ должна восстановиться к 2025 году - риск снижен.

- Рыночные риски тоже низкие - бета на три года всего 0,58.

- Государство с долей 78% заинтересовано в дивидендах, как и миноритарии.

- Ожидается высокая дивдоходность - в среднем 15% в ближайшие 4 года.

На взгляд экспертов "БКС МИ", в качестве рисков могут выступить решения ОПЕК+ по добыче и ежегодные изменения в тарифах.

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