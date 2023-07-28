Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3000п в августе - "Велес-Капитал"

Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3000 пунктов и устремиться к 3100п в августе, полагает аналитик "Велес-Капитала" Елена Кожухова.

"Динамика российского фондового рынка в августе, как и все последние месяцы, вероятно, во многом продолжит определяться геополитическим фоном, - считает эксперт. - При его нейтральности можно ожидать новых покупок акций в надежде на выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года. К примеру, подобные ожидания уже привели к ралли акций банка "Санкт-Петербург" и "Селигдара", которые, впрочем, впоследствии могут смениться фиксацией прибыли. В остальном выплаты промежуточных дивидендов, исходя из истории прошлого года, возможны по "ТМК", "Татнефти", "ФосАгро", "НОВАТЭКу", "Газпрому", ГК "Самолет", "Белуге". Мы также не исключаем дивидендов от "АЛРОСА", "Норникеля", "Северстали", "Сегежа Групп".

Указанные факторы, по мнению Кожуховой, могут привести к закреплению индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов и стремлению к 3100 пунктам.

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