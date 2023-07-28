БКС Экспресс закрыл торговую идею "покупать бумаги HeadHunter с целью 2400 руб. с горизонтом инвестирования 3 месяца", открытую 13 июня 2023 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается на портале БКС Экспресс.

Доходность за 1,5 месяца составила 15%.

"Драйвером для роста котировок послужили позитивные ожидания перед публикацией отчетности, - отмечается в комментарии. - Компания показала ускорение роста выручки в I квартале 2023 года (до +25% г/г). Во II квартале динамика может улучшиться благодаря позитивным трендам по количеству вакансий на платформе и благоприятной базе сравнения. Это должно позитивно повлиять на динамику EBITDA и чистой прибыли компании. Видение по акциям HeadHunter остается позитивным".

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