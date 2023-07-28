"БКС МИ" понизил целевую цену акций AT&T до $17

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций акций AT&T Inc. с $22 до $17 на фоне понижения прогноза по EPS, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на сайте БКС Экспресс.

"Котировки компании с начала года упали на 19% ввиду опасений относительно возможного снижения свободного денежного потока и теперь торгуются на 5-летнем минимуме по мультипликаторам. Менеджмент подтвердил прогноз FCF на 2023 год в $16 млрд, поэтому распродажа в акциях компании выглядит чрезмерной", - отмечают аналитики.

AT&T - американская телекоммуникационная компания, правопреемница созданной Александром Беллом первой телефонной компании.

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