Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Самолета на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций ГК "Самолет" на уровне "покупать" на фоне финансовых результатов компании 2К23, сообщается в обзоре банка.

"Продажи компании во 2К23 как в денежном, так и в натуральном выражении выросли на 27% к/к и 36% г/г. По сравнению с 1К23 доля сделок с ипотекой снизилась на 2 п.п., с 2К22 - увеличилась на 12 п.п., - пишет аналитик Анна Курбатова. - Рост продаж оказался несколько скромнее, чем у Группы "ЛСР", увеличившей реализацию в метрах на 37% к/к. Такая динамика обусловлена ослаблением спроса после его пика в декабре 2022 года, когда покупатели недвижимости, опасаясь отмены льготной ипотеки с 1 января 2023 г., старались приобрести квартиры по старым ставкам. За 5М23 произошло увеличение процентных ставок на 1,75 п. п., однако мы видим улучшение рыночной конъюнктуры (общее количество выданных ипотечных кредитов выросло в июне на 6% м/м) и считаем, что тренд сохранится".

ГК "Самолет", по мнению эксперта банка, сможет ускорить рост продаж в 3К23-4К23 благодаря стабилизации макроэкономической ситуации, активной региональной экспансии и поглощению ГК МИЦ, которое позволит усилить позиции в Москве и Московской области, увеличив на 2 п.п. рыночную долю по объему строящегося жилья.

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