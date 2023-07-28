Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, раллируют региональные сетевые компании

Москва. 28 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после недельного роста, поддержку рублевым ценам оказывает ослабление рубля. Во "втором эшелоне" раллируют акции региональных сетевых компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2985,74 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1033,93 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 90,97 рубля (+0,37 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2960-2990 пунктов.

"Заключительный торговый день этой недели и явная безыдейность в ключевых бумагах, вероятно, приведут к тому, что сегодня индекс МосБиржи завершит день в "минусе". Однако сильный откат маловероятен ввиду позитивной конъюнктуры на нефтяном рынке и пары доллар-рубль, которая держится выше 90 руб./$1. Вновь стоит ожидать повышенного спроса на акции "третьего эшелона", - считает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, дорогая нефть вновь может спровоцировать штурм отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи

"Внешний фон утром в пятницу можно назвать слабо позитивным. Нефть немного корректируется, азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Однако в Китае озвучиваются конкретные стимулы, и они вполне позитивны для российских компаний. Дисконты на российскую нефть сокращаются, что обещает рост доходов нефтяников и поддержку рублю", - полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", пристальное внимание сейчас уделяется отметке 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Среднесрочный тренд остается растущим, однако этот рубеж выступает сильным сопротивлением. Вместе с тем дальнейший рост по индексу могут обеспечить акции нефтяных компаний, которые имеют значительный вес в индексе. Однако потенциальный пробой уровня 3000 пунктов, по их мнению, может оказаться ложным "проколом" с дальнейшим откатом к 2950 пунктов или ниже. В США продолжается сезон отчетности, но техническая картина указывает на высокую вероятность формирования локального разворота.

В США индексы акций накануне просели на 0,6-0,7%, индекс Dow Jones (-0,7%) снизился впервые за 14 сессий, прервав рекордную серию повышений c 1987 года. Инвесторы оценивали данные об американском ВВП за второй квартал и квартальные отчеты крупных компаний.

Минторг США опубликовал предварительные данные о росте экономики во втором квартале, указавшие на подъем ВВП на 2,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренный рост - на 1,8%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев.

Сильные статданные могут стать аргументом в пользу удержания процентных ставок Федрезерва на высоком уровне в течение длительного времени, пишет MarketWatch. В среду американский регулятор ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% (максимум за 22 года).

Глава ФРС Джером Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), в Европе также нет единого вектора (индексы CAC40 и FTSE выросли на 0,1-0,5%, DAX просел на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, однако заявил о намерении изменить подход к контролю доходности 10-летних гособлигаций на более гибкий. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка.

Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5%. Однако он заявил, что будет считать верхнюю и нижнюю границу этого диапазона скорее ориентирами, чем жесткими ограничениями. Такое решение стало для трейдеров сигналом того, что японский регулятор движется к нормализации денежно-кредитной политики.

В заявлении японского ЦБ отмечается, что его цели по инфляции (на уровне 2%) еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.

Объем ВВП Франции во II квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидали более скромного роста, на 0,1%.

Кроме того, потребительские расходы во Франции в июне подскочили на 0,9% относительно предыдущего месяца. Это тоже стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали рост показателя на 0,1%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются после роста до 3-месячного пика накануне, Brent остается вблизи $84 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,08 за баррель (-0,2% и +1,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $79,97 за баррель (-0,2% и +1,7% в четверг).

Обе марки могут завершить в "плюсе" пятую неделю подряд.

Поддержку ценам на этой неделе оказали ожидания сокращения поставок и оптимизм по поводу роста мировой экономики, поскольку ведущие центробанки, судя по всему, приближаются к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Аналитики Bank of America прогнозируют, что цена Brent в начале следующего года вырастет до $90 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-5,8%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (-5,1%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,6%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,9%).

Чистая прибыль "Ленты" (MOEX: LNTA) (-1,9%) во II квартале упала до 103,6 млн руб. с 2,6 млрд руб. год назад, сообщила компания.

Выросли бумаги ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+30,3%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+17,7%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+11,7%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+11,1%), бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+7,9%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+7,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+7,2%).

ПАО "Россети Северо-Запад" в I полугодии увеличили чистую прибыль по РСБУ на 63%, до 956 млн руб., сообщила компания.

Globaltrans на текущей неделе представил финансовые показатели за период с 1 января 2023 г. по 26 июля 2023 г. в преддверии внеочередного собрания акционеров с вопросом о возможной редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби.

Согласно материалам компании, чистая прибыль головной компании Globaltrans за этот период выросла по сравнению с там же периодом 2022 г. в 17 раз и составила 15,6 млрд руб., выручка увеличилась в 4,8 раза, до 12,4 млрд руб., операционная прибыль составила 13,4 млрд руб., что в 7,6 раза превышает прошлогодние показатели.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 11,64 млрд рублей (из них 1,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,39 млрд рублей на бумаги ВТБ и 947,8 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").