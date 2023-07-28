"Финам" понизил рейтинг акций Zijin Mining до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Zijin Mining с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD13,34 за штуку, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"После коррекции и повышения рейтинга до уровня "покупать" акции Zijin Mining Group снова вернулись к нашей целевой цене, реализовав накопленный потенциал и принеся инвесторам доход около 16%, - пишет эксперт. - Мы считаем, что фундаментальные факторы, положенные в основу нашей оценки, остаются в силе, и возвращаем акциям рейтинг "держать". Компания расширяет присутствие на рынках и наращивает добычу. По предварительным данным в 1П23 финансовые результаты будут заметно выше второй половины прошлого года, хотя и ниже рекордного 1П22".

Zijin Mining Group - крупная международная горнодобывающая корпорация, занимается разведкой, добычей и производством золота, меди, цинка, серебра и других минеральных ресурсов в 15 провинциях Китая и в 13 странах.

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