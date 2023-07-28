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28 июля 2023 года 09:57

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 28 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в четверг, хотя демонстрировали рост на протяжении большей части сессии. Индекс Dow Jones снизился впервые за 14 сессий. Инвесторы оценивали данные об американском ВВП за второй квартал и квартальные отчеты крупных компаний. Минторг США опубликовал предварительные данные о росте экономики во втором квартале, указавшие на подъем ВВП на 2,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренный рост - на 1,8%. Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев.

Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 7 тыс., до 221 тыс., обновив минимум за пять месяцев. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июля, рухнуло на 59 тыс., до минимальных с января 1,69 млн.

Сильные данные могут стать аргументом в пользу удержания процентных ставок Федрезерва на высоком уровне в течение длительного времени. В среду американский регулятор ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Уровень достиг максимума за 22 года. Глава регулятора Джером Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в пятницу, японский рынок опускается на решении Банка Японии изменить подход к контролю доходности десятилетних госбумаг на более гибкий. Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,4%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается на 0,1% в ходе торгов в пятницу, австралийский S&P/ASX 200 - упал на 0,8%. Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1,6% на торгах в пятницу, гонконгский Hang Seng - 1,1%.

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в пятницу. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5%. Однако он заявил, что будет считать верхнюю и нижнюю границу этого диапазона скорее ориентирами, а не жесткими ограничениями. Такое решение стало для трейдеров сигналом того, что японский регулятор движется к нормализации денежно-кредитной политики.

В свою очередь цены на нефть снижаются утром в пятницу, отступая от достигнутых в четверг трехмесячных максимумов. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $84 за баррель, что на 0,28% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 1,6% - до $84,24 за баррель, завершив торги на самой высокой отметке с 18 апреля. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,22% и составили $79,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на 1,7% - до $80,09 за баррель, также обновив максимум с 18 апреля. Обе марки могут завершить в плюсе пятую неделю подряд.

Поддержку нефтяным ценам на этой неделе оказали ожидания сокращения поставок и оптимизм по поводу роста мировой экономики, поскольку ведущие центробанки, судя по всему, приближаются к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Цена Brent в начале следующего года вырастет до $90 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America под руководством Франсиско Бланша.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 июля снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,709 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,565 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,01% и составил 109,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 868,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,89%), "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,49%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,5%), "Транснефть-001P-08" (-0,46%) и "Роснефть БО-05" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) зафиксировало объем 4-летних облигаций серии 001Р-02 на уровне 1,95 млрд рублей и установило ставки 1-16-го купонов в размере 12,85% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению 13,48% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 1 августа. "ТГК-14" в мае текущего года разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей по ставке 14% годовых. Московская биржа в апреле зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 3,5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 28 июля начнет размещение дополнительного выпуска N4 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 1 млрд рублей по цене 100% от номинала. Датой окончания размещения станет 25 августа либо дата размещения последней облигации выпуска. Московская биржа 7 июня 2023 года зарегистрировала 8 дополнительных выпусков облигаций Газпромбанка серии 001Р-26Р - N3-10. Срок обращения допэмиссий - 10 лет. ГПБ завершил размещение основного выпуска 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 5 млрд рублей в апреле 2023 года по ставке 10% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.

ООО "Борец капитал" планирует разместить выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом до 10 млрд рублей. Заем будет размещен в рамках программы бондов объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 8 февраля. В марте текущего года "Борец капитал" разместил дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 13 млрд рублей. До этого компания выходила на долговой рынок только с евробондами.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 17-20 купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Десятилетний выпуск был размещен в августе 2019 года по ставке 10,85% годовых. Ставка текущего 12-го купона составляет 9,5% годовых.

Лизинговая компания "Простые решения" установила ставки 50-64-го купонов 7-летних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей на уровне 11% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2019 года. Ставка 1-30-го купонов была установлена в размере 12% годовых. Купоны ежемесячные.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 8 млн 443 тыс. 638 облигаций серии 001P-11 по цене 100% от номинала, или 84,4% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск в июле 2019 года по ставке 9,4% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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