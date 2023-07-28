"БКС МИ" повысил целевую цену акций Toll Brothers до $95

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Toll Brothers с $80 до $95, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Предполагаемый потенциал роста составляет 19% от текущих уровней.

"Мы позитивно оцениваем лидерство компании в элитном сегменте и считаем, что сектор выиграет от благоприятных трендов в демографии и длительного периода недостаточного строительства, - отмечают эксперты. - Мы повышаем оценку прибыли Toll Brothers на финансовый 2023 год с $10,37 до $10,52 с учетом небольшого повышения прогноза выручки. Консенсус - $10,72".

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