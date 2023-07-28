Dow Jones рекордную за 36 лет серию подъемов, Brent у $83,75 за баррель

Уолл-стрит снизилась в четверг, Dow прервал рекордную за 36 лет серию подъемов. Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно, Япония в минусе. Нефть дешевеет после роста до трехмесячного пика накануне, Brent у $83,75 за баррель.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в четверг, хотя демонстрировали рост на протяжении большей части сессии. Индекс Dow Jones снизился впервые за 14 сессий, прервав рекордную серию повышений c 1987 года.

Инвесторы оценивали данные об американском ВВП за второй квартал и квартальные отчеты крупных компаний.

Минторг США опубликовал предварительные данные о росте экономики во втором квартале, указавшие на подъем ВВП на 2,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренный рост - на 1,8%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев.

Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 7 тыс., до 221 тыс., обновив минимум за пять месяцев. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июля, рухнуло на 59 тыс., до минимальных с января 1,69 млн.

"Макроэкономические новости оказались очень сильными", - сказал старший экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло в интервью MarketWatch. По его словам, снижение акций может оказаться долгожданным откатом, хотя коррекции на американском рынке акций в ближайшее время ждать не стоит.

Сильные данные могут стать аргументом в пользу удержания процентных ставок Федрезерва на высоком уровне в течение длительного времени, пишет MarketWatch. В среду американский регулятор ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Уровень достиг максимума за 22 года.

Глава регулятора Джером Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Аналитики HSBC полагают, что ставка будет удерживаться на текущем уровне до второго квартала 2024 года, после чего за второе полугодие следующего года она будет снижена в общей сложности на 75 б.п.

"Отсутствие "ястребиных" дополнений или изменений в пресс-релизе по итогам заседания, а также пресс-конференция Пауэлла и изменение оценки роста экономической активности на "умеренную" со "сдержанной" в целом были восприняты как небольшой позитив для рисковых активов", - сделали вывод они.

Негативное влияние на акции в четверг также оказал рост курса доллара к шести основным мировым валютам на 0,9% и подъем доходности 10-летних гособлигаций США до более 4%.

Акции Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 4,4%. Во втором квартале компания нарастила чистую прибыль на 16%, выручку - на 11%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов.

Число ежедневно активных пользователей (DAU) Facebook в минувшем квартале достигло 2,06 млрд человек, показатель вырос за год на 5%. Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) увеличилось на 3% - до 3,03 млрд человек.

Цена бумаг eBay (SPB: EBAY) снизилась на 10,5%, хотя крупнейший в мире интернет-аукцион завершил минувший квартал с чистой прибылью на фоне роста выручки на 5%.

Котировки акций McDonald''s Corp. (SPB: MCD) увеличились на 1,2% на новости, что крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания увеличила чистую прибыль во втором квартале почти вдвое, а скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

Капитализация Keurig Dr Pepper (SPB: KDP) поднялась на 3,8%, поскольку производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих в апреле-июне увеличил чистую прибыль более чем вдвое благодаря повышению цен на свою продукцию.

Американская Mastercard Inc. (SPB: MA), оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила выручку во втором квартале 2023 года на 14%, чистую прибыль - на 26%. Бумаги компании все равно подешевели на 2%.

Comcast Corp. (SPB: CMCSA), крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, нарастил квартальную прибыль и выручку сильнее ожиданий аналитиков, и капитализация компании выросла на 5,7%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии снизился на 0,67% и составил 35282,72 пункта

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,64% - до 4537,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,55% и составил 14050,11 пункта.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу, отступая от достигнутых в четверг трехмесячных максимумов.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск составляет $83,75 за баррель, что на 49 центов (0,58%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,32 (1,6%) - до $84,24 за баррель, завершив торги на самой высокой отметке с 18 апреля.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 37 центов (0,46%) и составили $79,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $1,31 (1,7%) - до $80,09 за баррель, также обновив максимум с 18 апреля.

Обе марки могут завершить в плюсе пятую неделю подряд.

Поддержку ценам на этой неделе оказали ожидания сокращения поставок и оптимизм по поводу роста мировой экономики, поскольку ведущие центробанки, судя по всему, приближаются к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Цена Brent в начале следующего года вырастет до $90 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America под руководством Франсиско Бланша.

"Звезды наконец-то сходятся и указывают на рост цен на нефть в ближайшие кварталы. С точки зрения фундаментальных показателей, наши прогнозы для баланса спроса и предложения продолжают говорить о том, что нефтяной рынок серьезно сузится в ближайшие 18 месяцев, а мировые запасы нефти сильно сократятся", - написали аналитики.