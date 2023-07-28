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28 июля 2023 года 09:00

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 28 июля. Доллар США и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в ожидании новых заметных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,6125 руб./$1 (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 59 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 12,661 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов: внешний фон умеренно негативный, но некоторая поддержка нацвалюты сохраняется за счет компаний-экспортеров, которым предстоит 28 июля, в пятницу, перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы. Других ярких стимулов к движению, способных повлиять на динамику нацвалюты, не наблюдается.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,4 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,71 за баррель, что на 0,47% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в четверг, хотя демонстрировали рост на протяжении большей части сессии. Индекс Dow Jones снизился впервые за 14 сессий, прервав рекордную серию повышений c 1987 года.

Инвесторы оценивали данные об американском ВВП за второй квартал и квартальные отчеты крупных компаний.

Минторг США опубликовал предварительные данные о росте экономики во втором квартале, указавшие на подъем ВВП на 2,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренный рост - на 1,8%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,31%, китайский CSI300 растет на 1,79%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,72%, южнокорейский Kospi теряет 0,25%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрос на 0,08%.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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