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27 июля 2023 года 19:12

Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 27 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на заметное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 14 базисных пунктов - до 66,85% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 9,52% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 68,31% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 9,07% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 15 базисных пунктов, подешевев до 41,74% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 12,89% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 17 базисных пунктов - до 54,06% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов - до 28,88% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году потеряли в цене 2 базисных пункта, опустившись до 50,54% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 23,79% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в стоимости 13 базисных пунктов, подорожав до 41,28% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, составив 23,49% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 119 базисных пунктов - до 91,73% от номинала (его доходность снизилась на 777 базисных пунктов и составила 70,54% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 10 базисных пунктов, составив 65,9% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг заметное падение, отыгрывая публикацию в США довольно сильных макроэкономических данных.

Минторг США опубликовал предварительные данные о росте экономики во втором квартале, указавшие на подъем ВВП на 2,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренный рост - на 1,8%. Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев. Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 7 тыс., до 221 тыс., обновив минимум за пять месяцев. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июля, рухнуло на 59 тыс., до минимальных с января 1,69 млн.

Рынок также оценивает итоги завершившегося накануне июльского заседания ФРС. В среду Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых. Уровень достиг максимума за 22 года. Глава регулятора Джером Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Аналитики HSBC полагают, что ставка будет удерживаться на текущем уровне до второго квартала 2024 года, после чего за второе полугодие следующего года она будет снижена в общей сложности на 75 базисных пунктов. "Отсутствие "ястребиных" дополнений или изменений в пресс-релизе по итогам заседания, а также пресс-конференция Пауэлла и изменение оценки роста экономической активности на "умеренную" со "сдержанной" в целом были восприняты как небольшой позитив для рисковых активов", - написали они.

В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,25% годовых, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. "Будущие решения совета управляющих ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность в достаточной мере, чтобы добиться своевременного возврата инфляции в еврозоне к 2%-му целевому показателю", - говорится в заявлении регулятора.

Европейский центральный банк намерен основываться на поступающих статданных при принятии следующих решений по денежно-кредитной политике, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. "Мы открыты для любых возможных шагов в сентябре и далее, - сказала Лагард. - Решения о том, какие шаги будут сделаны в сентябре, не принято". Это может быть как повышение ставки, так и пауза в цикле ужесточения политики, отметила Лагард, добавив, что ЕЦБ не планирует снижать ставку в сентябре.

"Мы преднамеренно говорим, что наши решения в сентябре и далее будут определяться именно статданными, - сказала она. - Поступающая информация и наша оценка этой информации покажут, нужно ли нам сделать больше в плане ужесточения политики, и если нужно, то в каком объеме". Если ЕЦБ сделает паузу в цикле подъема ставок, "она необязательно будет долгой", отметила Лагард. По словам президента ЕЦБ, краткосрочные перспективы экономики еврозоны ухудшились, главным образом, в связи с ослаблением внутреннего спроса.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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