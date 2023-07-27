Вероятный потенциал роста акций ВТБ составляет 4-6% до конца текущего года - Freedom Finance Global

Вероятный потенциал роста акций ВТБ составляет 4-6% до конца текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Банк опубликовал сегодня финансовую отчётность по МСФО за II квартал и I полугодие 2023 года, также, как и раньше, без сопоставимых показателей, но уже хорошо, что эта отчётность доступна. Сравнить результаты за II квартал и I полугодие 2023 года с аналогичными показателями за такие же периоды прошлого года возможности нет, так как в прошлом году компания не раскрывала за эти периоды отчётность по МСФО, а вот в сравнении с I кварталом текущего года результаты выглядят сильными", - пишет эксперт.

Так, чистый процентный доход ВТБ вырос к I кварталу на 12%, а чистый комиссионный доход - на 43%, отмечает Мильчакова. Хотя по сравнению с I кварталом чистая прибыль во II квартале текущего года оказалась немного (на 3%) ниже из-за небольшого роста расходов в отчётном квартале, она всё равно превысила ожидания аналитиков, а за I полугодие 2023 года установлен исторический максимум чистой прибыли банка в размере 289,8 млрд руб.

"Сильные результаты банка за II квартал 2023 года стали прежде всего итогом успешной операционной деятельности, в том числе - роста кредитного портфеля физлиц на 5% за II квартал, а кредитного портфеля юридических лиц - почти на 7%. Полагаем, что до конца года акции ВТБ могут вырасти от сегодняшних уровней ещё на 4-6%", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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