"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Comcast с прогнозной ценой $41,7

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Comcast Corp. с прогнозной ценой $41,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Консолидированные результаты Comcast за II квартал 2023 года оказались на удивление неплохими. Совокупная выручка увеличилась на 2% г/г и составила $30,5 млрд, превысив консенсус-прогноз Refinitiv $30,1 млрд. Скорректированный показатель EBITDA вышел значительно выше ожидаемых $9,7 млрд и составил $10,2 млрд, увеличившись на 4% г/г. Comcast остается верна себе и подтверждает статус стоимостной компании, генерируя относительно стабильный и положительный денежный поток", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

На взгляд эксперта, акции Comcast заслуживают внимания инвесторов, которым интересны стоимостные компании с понятным, стабильным и предсказуемым денежным потоком от телеком-бизнеса. Акции также дают дивидендную доходность порядка 2,7% годовых. Но от компании не стоит ждать, что она опередит по доходности широкий рынок, считает Лапшина.

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