"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций "Яндекса", сообщается в комментарии эксперта инвесткомпании Алексея Павлова.

"Прибыль "Яндекса" в II квартале выросла на 82% до 14,6 млрд руб. Выручка увеличилась на 55% до 182,49 млрд руб. Показатель рентабельности по EBITDA составил 13,6% по сравнению с 21,8% год назад. По итогам полугодия выручка также увеличилась на 55% до 345,7 млрд руб. В любом случае, компания сохраняет высокие темпы прироста бизнеса, отмечает Павлов.

"При этом некоторое снижение EBITDA в годовом сопоставлении связано исключительно с эффектом высокой базы, - указывает эксперт. - Напомним, что во II квартале 2022 года данный показатель был у компании рекордным в истории, что во многом было связано с разовыми факторами. Если же говорить про II квартал текущего года, то основной бизнес "Яндекса" - бизнес-юнит "Поиск и портал" - увеличил показатель EBITDA на 43,7% г/г. Одновременно убыток сегмента "E-commerce, райдтех и доставка" оказался существенно ниже, чем в двух предыдущих кварталах. А бизнес-направление "Плюс и развлекательные сервисы" во II квартале 2023 года вообще вышло на положительную скорректированную EBITDA впервые в истории".

В результате стратег инвесткомпании сохраняет позитивный взгляд на акции "Яндекса", и в ближайшее время планирует пересмотреть по ним целевую цену с учетом более сильных фактических показателей по сравнению с прогнозными. В то же время эксперт считает, что несколько запутанная история с редомициляцией "Яндекса" в среднесрочной перспективе может по-прежнему оказывать сдерживающий эффект на рост котировок.

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