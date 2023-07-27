Рубль днем демонстрирует слабые разнонаправленные колебания к доллару и евро в ожидании результатов заседания ЕЦБ

Москва. 27 июля. Доллар США слегка понижается, евро, напротив, немного подрастает на Московской бирже днем в четверг. Рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании результатов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пресс-конференции его главы.

Курс доллара США составил 90,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,4 руб./EUR1, подорожав на 46,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,9 копейки - до 94,74 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,05 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные колебания в основных валютных парах днем в четверг в ожидании результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы регулятора Кристин Лагард. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца: 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы.

Ожидалось, что ЕЦБ вновь поднимет ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). До заседания базовая ставка по кредитам составляла 4% годовых, ставка по депозитам - 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - 4,25%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в июне, что регулятор не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Дальнейшее направление политики ЕЦБ остается неопределенным. Его руководители пытаются выбрать тон, который позволит им по итогам июльского заседания избежать как сигналов о дальнейшем повышении ставок, так и сигналов о паузе в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики после июльского заседания не является предрешенным.

"Я думаю, что в июле это необходимо", - сказал Кнот, считающийся одним из главных "ястребов" в ЕЦБ. В дальнейшем, по его словам, повышение ставки "в лучшем случае возможно, но ни в коем случае не гарантировано".

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что изменение ставок в сентябре будет зависеть от статданных.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) завершила очередное двухдневное заседание ожидаемым подъемом ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Уровень достиг максимума за 22 года.

Аналитики предполагают, что июльское повышение может оказаться последним, пишет Trading Economics.

Глава ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Председатель ФРС еще несколько раз повторял, отвечая на вопросы журналистов, что у регулятора нет четко намеченного плана относительно дальнейших изменений ставки. "В текущих условиях мы не ходим давать слишком конкретных прогнозов, - сказал Пауэлл. - Мы примем решение о ставке на следующем заседании, затем на следующем, и так далее".

"Российская валюта ушла ниже 90 по отношению к доллару США, однако ее рост нельзя назвать устойчивым. Сейчас рубль поддерживают продажи экспортеров валюты в рамках подготовки к прохождению очередного пика налоговых выплат. На текущей неделе эта поддержка завершится. Тем не менее поводов для сильного снижения рубля также нет. Нефть постепенно подрастает, а американская валюта перешла к снижению, индекс доллара (DXY) сегодня теряет более 0,4%, в перспективе может снизиться еще больше на фоне роста уверенности участниками рынка в смене монетарной политики со стороны ФРС США", - говорит портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Курс пары "доллар-рубль" в среду вновь опускался ниже 90 руб./$1, но мало изменился по итогам дня. Сегодня он находится у 90 руб./$1. Другие валюты EM также преимущественно укрепляются. Сегодня курс пары, вероятно, продолжит находиться вблизи 89,75-90,5 руб./$1. Тем не менее завтра текущий налоговый период окончательно завершится, и на валютном рынке может усилиться волатильность", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть продолжают расти в четверг, восстанавливаясь после снижения накануне.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,93% - до $83,67 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,12% - до $79,65 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели на 0,9% и 1,1% соответственно, завершив торги в минусе впервые за пять сессий.

Негативным фактором для котировок накануне стало повышение ключевой процентной ставки Федрезерва и данные о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США.

Резервы нефти в США на прошлой неделе сократились на 600 тыс. баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали их снижение на 2,35 млн баррелей.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", средний размер дисконта на российскую нефть Urals в северо-западных портах Европы с 1 по 26 июля снизился до $16,28/барр. против $19,28/барр. в июне.

Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB). С 18 июля размер дисконта находится ниже порога в $20 и 26 июля составлял в среднем $16,22 за баррель относительно котировки FOB.

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в июле стоимость Urals DAP West Coast India выросла до $71,8 за баррель против $64,1 в июне. При этом дисконты к Brent сложились на уровне $7,56/барр. в июле и $10,63/барр. в июне.