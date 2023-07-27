Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне сильных финрезультатов компании за 2К23, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Яндекс" отчитался за 2К23, в очередной существенно превзойдя ожидания по выручке и скорректированному показателю EBITDA, - отмечает эксперт. - Первая выросла на 55% г/г до 182 млрд руб., оказавшись на 6% выше оценки рынка; скорректированный показатель EBITDA сократился всего на 4% г/г до 25 млрд руб., опередив консенсус-прогноз на 47%. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 13,6%. Финансовые результаты компании продолжают удивлять рынок, отражая лидерство компании на российском рынке онлайн-рекламы и быстрый рост выручки сегмента "Электронная коммерция, райдтех и доставка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.