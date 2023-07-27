"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Comcast с целью $48

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Comcast Corp. с целью $48 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $40,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 27 июля. Аналитики ожидают роста выручки до $30,11 млрд и прибыли на акцию $0,9762. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 4,8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $40,7 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3", - указывают в "Финаме".

Comcast Corporation - американская телекоммуникационная корпорация. Является крупнейшим оператором кабельного телевидения и широкополосного доступа к интернету в США.

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