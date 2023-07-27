"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" с целевой ценой 3,1 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 54% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Юнипро" опубликовала операционные результаты за 2К23, отразившие ускорение роста выработки электроэнергии до 8% г/г после роста на 1,5% в 1К23. Высокий рост объясняется положительной динамикой спроса на электроэнергию во 2К23 в Европейской части России, рост на Березовской помимо роста спроса обусловлен низкой водностью сибирских ГЭС. Компания по-прежнему не платит дивиденды, соответственно деньги будут копиться на балансе. Наша рекомендация "покупать" основана на положительном свободном денежном потоке, но мы подчеркиваем корпоративные риски, которые присутствуют в компании", - пишет аналитик Дмитрий Булгаков.

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