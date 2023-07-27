Перевод юрлица - первый шаг Globaltrans к возможности заплатить дивиденды - "БКС МИ"

Перевод юрлица в ОАЭ является первым шагом Globaltrans к возможности заплатить дивиденды, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Булгаков.

"Globaltrans выпустила пресс-релиз по предполагаемому переводу юрлица с Кипра в ОАЭ. Напомним, Globaltrans был не в состоянии платить дивиденды, поэтому благодаря положительному свободному денежному потоку выплачивался долг и деньги копились на балансе. Следующее раскрытие результатов за 1П23 по МСФО ожидается в конце августа. Мы считаем, что результаты будут не плохими", - пишет эксперт.

Одной из целей компании, по мнению Булгакова, является переход в более дружественную юрисдикцию. Время переезда может составить около 6 месяцев. Стоимость перевода денег на материнскую компанию увеличится с 5% до 15%.

"По сути, перевод в другую юрисдикцию - это не решение проблемы дивидендов, а скорее первый шаг к ее дальнейшему решению. Компании потребуется предпринимать дальнейшие действия, поскольку выплата в адрес НРД может быть заморожена/заблокирована", - считает эксперт.

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