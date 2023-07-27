Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций "Полюса" на уровне "покупать" и целевую цену 13500 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Полюс" в рамках программы выкупа акций завершил прием соответствующих заявок в связи с достижением максимально возможного их количества, - отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Завершение выкупа акций может означать и окончание существенной поддержки для акций "Полюса" в связи с 30%-й премией цены выкупа, что приведет к краткосрочной коррекции котировок. С другой стороны, насколько мы понимаем, крупные российские фонды и УК наравне с розничными инвесторами также приняли участие в выкупе акций и после получения денег от продажи могут восстановить позиции в бумагах "Полюса", а это потенциально позитивный для них фактор".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.