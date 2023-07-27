Вероятно усиление волатильности на валютном рынке после завершения налогового периода - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно усиление волатильности на валютном рынке после завершения налогового периода, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в среду вновь опускался ниже 90 руб./$1, но мало изменился по итогам дня. В четверг он находится у 90 руб./$1. Другие валюты EM с также преимущественно укрепляются. Сегодня курс USDRUB руб./$1, вероятно, продолжит находиться вблизи 89,75-90,5 руб./$1. Тем не менее завтра текущий налоговый период окончательно завершится, и на валютном рынке может усилиться волатильность", - пишут аналитики банка.

Смешанные итоги заседания ФРС и более слабое, чем прогнозировалось, снижение запасов нефти в США за неделю не способствовали росту котировок нефти в среду, отмечается в комментарии. Впрочем, в четверг утром фьючерсы Brent вновь достигли $83,5/барр. В целом котировки сегодня могут остаться выше $83/барр. в отсутствии особых сюрпризов со стороны данных по ВВП США, полагают в банке.

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