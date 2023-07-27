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27 июля 2023 года 11:25

Рынок акций РФ утром обновил годовой пик индекса Мосбиржи во главе с бумагами АЛРОСА и ВТБ

Москва. 27 июля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост по большинству blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры после заседания Федрезерва США, давшего сигнал на возможное ослабление монетарной политики в будущем; индекс Мосбиржи превысил 2985 пунктов и в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года, лидерами роста выступили акции "АЛРОСА" и ВТБ.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2985,92 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1045,08 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,5%.

Доллар просел до 90,01 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+4,5%), ВТБ (+4,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1,8% "префы"), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS)(+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

ВТБ во втором квартале 2023 года заработал чистую прибыль по МСФО в размере 142,6 млрд рублей, в целом за полугодие - рекордные 289,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Также ВТБ официально обновил прогноз по прибыли на 2023 год с "лучше уровня 2021 года (327 млрд рублей)" до "около 400 млрд рублей".

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи вплотную подошел к важному уровню сопротивления 3000 пунктов, "проба" которого может стать ускоряющим фактором роста. Однако вероятность локальной коррекции выглядит весьма высокой, учитывая перегретость рынка. Тем не менее, среднесрочный позитивный взгляд на рынок сохраняется. В США также наблюдается перегретость, поэтому в текущей ситуации может стартовать долгожданная коррекция, которая, впрочем, не должна нарушить актуальный восходящий тренд.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в России в годовом выражении инфляция на прошлой неделе достигла 4,2% после с 3,9% неделей ранее, впервые с конца марта превысив целевой уровень ЦБ РФ. Ослабившийся рубль продолжает перекладываться в цены, что напоминает о перспективах повышения ключевой ставки ЦБ РФ как минимум на 50 б.п. на сентябрьском заседании.

От ЕЦБ в четверг ожидают повышения ставки на 25 б.п., при этом регулятор может обозначить намерения дальнейшего ужесточения ДКП, что способно оказать поддержку евровалюте. Важной для мирового рынка может стать и публикация первой оценки ВВП США за II квартал (15:30 МСК). Слишком слабые данные, с одной стороны, напомнят о рисках рецессии, но могут также и поддержать ожидания окончания цикла ужесточения ДКП в США, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, фундаментальных поводов для роста российского рынка акций пока нет.

Главным событием в среду стало повышение ставки ФРС на 0,25 п.п., но дальнейшие новости были противоречивыми. С одной стороны, глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил повышения ставки в сентябре. Рынок же надеялся, что он даст прозрачный намек на то, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершается. С другой стороны, Пауэлл заявил об устойчивости американской экономики, Федрезерв не ожидает ее рецессии. Рынки отреагировали на все это довольно сдержанно.

Нефть Brent утром в четверг подросла и стоит чуть больше $83 за баррель - надежды на стремительный рост нефти в район $88 за баррель на позитиве от ФРС не оправдались. Однако это совсем не значит, что котировки не пойдут туда плавно и не торопясь. Стоит также отметить, что в последние дни нефть очень часто растет во второй половине дня, отмечает Антонов.

"У индекса МосБиржи есть хорошие шансы достигнуть важной отметки 3000 пунктов, и на сломе "шортистов" даже уйти выше. Но и риски коррекции очень велики. Фундаментальных поводов для мощного роста российского рынка акций мы не видим", - полагает Антонов.

В США в среду индексы акций изменились на 0,02-0,2%, участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний и итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). При этом индекс Dow Jones (+0,2%) закрылся в "плюсе" по итогам 13-й сессии подряд, чего не наблюдалось с 1987 года.

Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, что является максимальным уровнем за 22 года. Решение было принято единогласно.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления по итогам заседания отметил, что руководство регулятора планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно. "До сентябрьского заседания будут опубликованы еще два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда", - сказал он.

Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость, но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Участники рынка видят 36%-ную вероятность еще одного повышения ставки до конца текущего года, а также полагают, что первое снижение ставки случится в июле 2024 года, по данным CME FedWatch Tool.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли на 0,2-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, который, по прогнозам, повысит ставку, как и Федрезерв. В пятницу завершится заседание руководства Банка Японии, по итогам которого, как ожидается, будет сохранена ультрамягкая денежно-кредитная политика.

На нефтяном рынке цены утром в четверг растут после просадки накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,44 за баррель (+0,6% и -0,9% в среду), сентябрьская цена WTI - $79,41 за баррель (+0,8% и -1,1% накануне).

Поддержку котировкам оказывают перспективы сокращения глобального предложения и восстановление спроса со стороны Китая, однако рост сдерживается решением ФРС о повышении процентной ставки на 25 б.п., которое усиливает опасения в отношении общего спроса, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+55,4%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+17,6%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+13,4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+11,1%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+9,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+8,7%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+6,5%).

Подешевели ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-5,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3,9%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,5%).

ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-1,9%) в январе-июне 2023 года получило 3,867 млрд рублей чистой прибыли, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 14,45 млрд рублей (из них 3,25 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 2,01 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 1,47 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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