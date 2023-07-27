Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Магнита" с целью 6554 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитика банка Егора Жильникова.

"Считаем позитивной новость о том, что "Магнит" удовлетворит все принятые в рамках buyback заявки, - пишет эксперт. - Компания долго не публиковала отчетность, избегая установленных сроков. Процесс обратного выкупа изменил ситуацию к лучшему. В среду бумаги компании превышали уровень в 6000 руб.".

По оценкам аналитика, факторы роста акций "Магнита" следующие:

- возвращение к раскрытию информации;

- выкуп бумаг у нерезидентов с большим дисконтом к рынку;

- ставка на развитие в формате эконом, актуальном в настоящее время.

"Если выкупленные в рамках buyback бумаги будут погашены, то акции получат еще больший импульс к росту, так как увеличится прибыль на 1 акцию и потенциальные дивиденды, - полагает Жильников. - Также есть вариант проведения новых сделок слияния и поглощения, чтобы усилиться в регионах, конкурируя с Х5, или же продажи стратегическому инвестору".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.