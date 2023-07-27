"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Salesforce Inc. с целевой ценой $283,60 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 25,5% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Salesforce не осталась в стороне от бума технологий генеративного ИИ, выпустив свой первый в мире генеративный ИИ для систем CRM под названием Einstein GPT. Это позволит компании значительно улучшить ценностное предложение для клиентов, так как новый функционал ПО может повысить эффективность бизнес-процессов. Компания ожидает высокого спроса на свои программные продукты с поддержкой ИИ. Считаем, что Salesforce еще имеет хороший потенциал, несмотря на подъем акций на 70% с начала года, тогда как другие крупные IT-компании по большей части уже исчерпали свой рост", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Salesforce - американская технологическая компания, глобальный лидер в отрасли ПО для CRM.

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