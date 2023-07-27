Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- прибыль промышленных предприятий Китая в июне;

- индекс потребительского климата GfK по Германии в августе;

- решение ЕЦБ по процентным ставкам и пресс-конференция регулятора;

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США;

- заказы на товары длительного пользования США в июне;

- ВВП США во II кв. 2023г;

- торговый баланс США в июне;

- Индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июне;

- выступление главы ЕЦБ Лагард;

- квартальные результаты Amazon, Mastercard, McDonald''s, Intel, Honeywell, Ford Motor;

- операционные результаты "О`КЕЙ" за II кв. 2023г;

- финансовые результаты "Яндекса" по МСФО, "РусГидро", "ТГК-1", "Юнипро" по РСБУ за II кв. 2023г.

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