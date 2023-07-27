Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы достигнуть отметки 3000п - "Алор Брокер"

Индекса Мосбиржи имеет хорошие шансы достигнуть важной отметки 3000 пунктов, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы достигнуть важной отметки 3000 пунктов, и на сломе шортистов даже уйти намного выше. Но и риски коррекции очень велики. Фундаментальных поводов для мощного роста российского рынка акций мы не видим. В целом же к новым покупкам стоит подходить очень осторожно", - пишет эксперт.

Утром в четверг нефть растет на 0,8%, баррель стоит чуть более 83 долларов. "Такие же цены мы видели в среду в районе закрытия основных российских торгов, так что надежды на стремительный рост нефти в район 88 долларов за баррель на позитиве от ФРС не оправдались, - указывает Антонов. Однако это совсем не значит, что котировки не пойдут туда плавно и не торопясь. Стоит также отметить, что в последние дни нефть очень часто растет во второй половине дня".

Из важных событий дня эксперты выделяет отчетность "Яндекса". В целом на бумагу аналитик смотрит позитивно.

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