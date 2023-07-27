Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 27 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния неоднозначных внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты.

Фондовые индексы США завершили торги в среду со слабыми и разнонаправленными изменениями, участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний и итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых, что является максимальным уровнем за 22 года. Решение было принято единогласно.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления по итогам заседания отметил, что руководство регулятора планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно. "До сентябрьского заседания будут опубликованы еще два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда", - сказал он. Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Участники рынка видят 36%-ную вероятность еще одного повышения ставки до конца текущего года, а также полагают, что первое снижение ставки случится в июле 2024 года, по данным CME FedWatch Tool.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут. Федеральная резервная система накануне приняла решение о повышении базовой ставки на 25 базисных пунктов, что совпало с ожиданиями аналитиков. В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, который, по прогнозам, предпримет аналогичный шаг. В пятницу состоится встреча руководства Банка Японии, по итогам которой, как ожидается, будет сохранена ультрамягкая денежно-кредитная политика.

Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,68%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК поднялся на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК вырос на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:38 МСК прибавил 0,8% и достиг максимума за пять месяцев вслед за повышением стоимости финансовых компаний.

В свою очередь цены на нефть растут в четверг после снижения накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $83,57 за баррель, что на 0,78% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 0,9%, до $82,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,89%, до $79,48 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 1,1%, до $78,78 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают перспективы сокращения глобального предложения и восстановление спроса со стороны Китая, однако рост сдерживается решением ФРС США о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, которое усиливает опасения в отношении общего спроса.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 июля выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,628 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,338 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,02% и составил 109,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день, составив 867,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,81%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,21%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-0,91%), "МТС-001P-23" (-0,42%) и "ТМК БО-07" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Глобал факторинг нетворк Рус" полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона была установлена на уровне 14,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные.

ООО "Газпром капитал" установило ставки 1-10-го купонов облигаций серии 002Б-01 без срока погашения объемом 120 млрд рублей на уровне 12,91% годовых. Ставки купонов будут рассчитываться по формуле: значение кривой бескупонной доходности (КБД) на сроке 5 лет плюс спред. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость бондов - 5 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля. Техразмещение запланировано на 31 июля. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион - через 5 лет, последующие - каждые 5 лет. Решение об исполнении колл-опциона будет приниматься эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона. Процентная ставка до первого колл-опциона равна процентной ставке 1-го купона. В случае неисполнения колл-опциона эмитентом ставка купона на период с даты неисполненного колл-опциона до даты следующего колл-опциона будет определяться по формуле: значение КБД на сроке 5 лет плюс спред, плюс ставка step-up. Значение КБД определяется по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате колл-опциона. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 базисных пунктов, для второго и последующих купонов - 95 базисных пунктов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 28 июля с 10:00 до 14:00 МСК планирует провести сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-11 объемом 2 млрд рублей. Цена вторичного размещения эквивалентна доходности 4-летних ОФЗ плюс премия 200 базисных пунктов. Ставка купона - 10,9% годовых. Предусмотрена оферта чрез 4 года. АФК "Система" разместила выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей в июле 2019 года по ставке 9,4% годовых.

АО "МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") 1 августа начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Срок обращения выпуска - 4,5 года, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", входит в "РАТМ Холдинг") выкупило по оферте 475 облигаций серии БО-П03, или 0,16% эмиссии. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 300 млн рублей в ноябре 2022 года. Ставка 1-15-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация - по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы 4 добровольные оферты (приобретения по соглашению с инвесторами) - до 25% от суммы выпуска каждая по окончанию 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов.