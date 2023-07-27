Brent торгуется около $83,7 за баррель

Уолл-стрит закрылась без единой динамики на итогах заседания ФРС и корпоративных отчетах. Азиатские фондовые индексы растут в четверг. Нефть дорожает после снижения накануне, Brent у $83,7 за баррель.

Фондовые индексы США завершили торги в среду со слабыми и разнонаправленными изменениями, участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний и итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

При этом индекс Dow Jones закрылся в плюсе по итогам 13-й сессии подряд, чего не наблюдалось с 1987 года.

Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, что является максимальным уровнем за 22 года. Решение было принято единогласно.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления по итогам заседания отметил, что руководство регулятора планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно.

"До сентябрьского заседания будут опубликованы еще два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда", - сказал он.

Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Участники рынка видят 36%-ю вероятность еще одного повышения ставки до конца текущего года, а также полагают, что первое снижение ставки случится в июле 2024 года, по данным CME FedWatch Tool.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 5,6%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 15%, выручку - на 7%, в частности благодаря росту доходов от рекламы.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) опустились на 3,8%. ИТ-гигант увеличил прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка в минувшем квартале, однако прогноз на текущий квартал оказался хуже ожиданий аналитиков.

Цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) снизилась на 0,7%, хотя оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 22%, выручку - на 12%.

Капитализация Texas Instruments (SPB: TXN) уменьшилась на 5,5%. Американский разработчик и производитель полупроводниковых компонентов во втором квартале снизил чистую прибыль на 25% и дал слабый прогноз на третий квартал.

Американская Snap Inc. (SPB: SNAP), владелец приложения Snapchat, в прошлом квартале снизила чистый убыток на 11% и сократила выручку на 3,6%. Рыночная стоимость компании упала на 14%.

Coca-Cola Co. (SPB: KO), крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в апреле-июне на 34%, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка. Акции компании подорожали на 1,3%.

Американский концерн Boeing Co. (SPB: BA), один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, завершил второй квартал с чистым убытком, хотя нарастил выручку сильнее ожиданий рынка. Цена бумаг компании выросла на 8,8%.

Котировки акций ритейлера одежды Gap Inc. (SPB: GPS) подскочили на 8,3% на новости, что компанию возглавит Ричард Диксон, ранее занимавший должность операционного директора производителя игрушек Mattel Inc. (SPB: MAT)

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии вырос на 0,23% и составил 35520,12 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Boeing, а лидером снижения - бумаги Microsoft.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,02% - до 4566,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,12% и составил 14127,28 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг растут.

Федеральная резервная система накануне приняла решение о повышении базовой ставки на 25 базисных пунктов, что совпало с ожиданиями аналитиков. В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, который, по прогнозам, предпримет аналогичный шаг. В пятницу состоится встреча руководства Банка Японии, по итогам которой, как ожидается, будет сохранена ультрамягкая денежно-кредитная политика.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 МСК увеличилось на 0,8%.

Подъем котировок демонстрируют акции Sharp Corp. (+5,3%), Tokyo Electric Power (+3,3%), а также представителей высокотехнологической отрасли Tokyo Electron (+2,7%), SoftBank Group (+1,1%) и Renesas Electronics (+1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК поднялся на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

На Гонконгской фондовой бирже существенный рост котировок показывают акции девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) и Longfor Group Holdings - соответственно на 11,1% и 5,9%, автопроизводиетля Geely - на 7%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,9%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 4,4%.

Кроме того, поднимается стоимость ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - соответственно на 0,7% и 1,1%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 3,4%.

В то же время дешевеют бумаги нефтяных China Petroleum & Chemical Corp. и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,2% и 0,5%, производитель компьютеров Lenovo - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК вырос на 0,4%.

Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель полупроводниковой продукции и смартфонов, во втором квартале сократил чистую прибыль в 6,4 раза, однако результат оказался лучше ожиданий. Котировки акций компании повышаются на 2%.

Бумаги еще одного чипмейкера SK Hynix дорожают на 9,2%, авиакомпании Korean Air Lines - на 2,7%.

Между тем цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor снизилась на 0,2%, сталелитейной Posco - на 4,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:38 МСК увеличился на 0,8% и достиг максимума за пять месяцев вслед за повышением стоимости финансовых компаний.

В том числе бумаги ANZ Bank подорожали на 1,4%, Westpac - на 1,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,8%, National Australia Bank - на 1,9%.

Между тем стоимость Macquarie Group упала на 4,5%. Крупнейший инвестбанк Австралии сообщил о том, что прибыль в апреле-июне, по предварительным оценкам, была существенно ниже, чем годом ранее.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,3% и 2,5% соответственно.

Цены на нефть растут в четверг после снижения накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск в четверг составляет $83,66 за баррель, что на $0,74 (0,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,72 (0,9%), до $82,92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,82 (1,04%), до $79,6 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,85 (1,1%), до $78,78 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают перспективы сокращения глобального предложения и восстановление спроса со стороны Китая, однако рост сдерживается решением Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, которое усиливает опасения в отношении общего спроса, пишет Trading Economics.

В среду ФРС ожидаемо повысила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Уровень достиг максимума за 22 года.

Ситуация на рынке фьючерсов указывает на более чем 50-процентную вероятность снижения ставки к концу первого квартала 2024 года, заявил сетевому изданию MarketWatch соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Если же ожидания в отношении политики Федрезерва сдвинутся в "ястребиную" сторону и опасения "жесткой посадки" или рецессии вернутся, рынки энергоносителей, как мы ожидаем, окажутся под ударом, поскольку риски в отношении потребительского спроса вскоре снова будут учтены в котировках", - отметил Ричи.